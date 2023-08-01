Для Харьковской области – угроза ударных БПЛА. Воздушные силы ВСУ рассказали, откуда они летят

"Зафиксированы пуски нескольких групп БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска [Краснодарского края РФ]", – говорится в сообщении.

Позже украинские военные уточнили, что "Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА".

По данным Воздушных сил ВСУ, ориентировочное время вхождения вражеских дронов в воздушное пространство Украины – "после полуночи".

По состоянию на 23.15 в регионе объявлена воздушная тревога.

Около полуночи в ночь на 1 августа противник атаковал Харьков дронами типа Shahed, сообщал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его данным, было попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе (разрушены два этажа, пострадавших нет), и три прилета зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе (повреждено двухэтажное здание, получил ранение 63-летний охранник).

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты периодически обстреливают Харьков ракетами С-300 из Белгородской области. Дроны-камикадзе россияне против города почти не применяют.