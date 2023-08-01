Атака дронов на Харьков, в Кривом Роге уже более 80 пострадавших, четверо погибших в Херсоне. Сводка глав ОВА за сутки

Харьков противник атаковал дронами типа Shahed около полуночи, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе. Разрушены два этажа, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Еще три "прилета" зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранение и был госпитализирован 63-летний охранник.

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов области.

В Донецкой области россияне за сутки убили двух и ранили трех мирных жителей, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Нью-Йорке в результате авиаударов повреждены 35 домов и интернат.

Число пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу превысило 80 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, среди них семь детей. В больницах остаются 19 человек – все средней тяжести.

"После вчерашнего трагического дня ночь в Днепропетровской области прошла тихо. В общинах – без обстрелов", – отметил Лысак.

В Запорожской области за сутки враг совершил 86 обстрелов по 24 общинам, заявил глава ОВА Юрий Малашко.

Поступило 45 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о четырех погибших и 18 раненых (среди них один ребенок) в результате обстрелов.

По Херсону враг выпустил 61 снаряд.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, административное здание и учебное заведение в Херсонском районе и территорию предприятия в Бериславском районе.

В Николаевской области, по данным главы ОВА Виталия Кима, враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины и территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.