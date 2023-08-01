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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атака дронов на Харьков, в Кривом Роге уже более 80 пострадавших, четверо погибших в Херсоне. Сводка глав ОВА за сутки

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Харьков противник атаковал дронами типа Shahed около полуночи
Харьков противник атаковал дронами типа Shahed около полуночи
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Херсон и ряд других населенных пунктов Украины, а также дронами ударили ночью по Харькову. Об этом свидетельствуют сводки глав областных военных администраций, опубликованные 1 августа.

Харьков противник атаковал дронами типа Shahed около полуночи, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе. Разрушены два этажа, произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Еще три "прилета" зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранение и был госпитализирован 63-летний охранник.

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов области.

В Донецкой области россияне за сутки убили двух и ранили трех мирных жителей, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Нью-Йорке в результате авиаударов повреждены 35 домов и интернат.

Число пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу превысило 80 человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, среди них семь детей. В больницах остаются 19 человек – все средней тяжести.

"После вчерашнего трагического дня ночь в Днепропетровской области прошла тихо. В общинах – без обстрелов", – отметил Лысак.

В Запорожской области за сутки враг совершил 86 обстрелов по 24 общинам, заявил глава ОВА Юрий Малашко.

Поступило 45 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о четырех погибших и 18 раненых (среди них один ребенок) в результате обстрелов.

По Херсону враг выпустил 61 снаряд.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, административное здание и учебное заведение в Херсонском районе и территорию предприятия в Бериславском районе.

В Николаевской области, по данным главы ОВА Виталия Кима, враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины и территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Кривой Рог, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Олег Синегубов, Виталий Ким, российские оккупанты, Юрий Малашко, Александр Прокудин, Сергей Лысак
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