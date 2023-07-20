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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьковскую область. Ранены два человека, разрушено предприятие и жилье

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Удар пришелся на двухэтажный жилой дом и админкорпус
Удар пришелся на двухэтажный жилой дом и админкорпус 
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

20 июля армия страны-агрессора России обстреляла село Петровка Богодуховского района Харьковской области. Об этом областная прокуратура сообщила в Telegram.

По ее данным, оккупанты открыли огонь около 15:00. Удар пришелся на двухэтажный жилой дом и административное здание частного предприятия.

В результате ранены двое местных жителей – мужчины 69 и 53 лет. Они находятся в больнице.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня утром оккупанты также обстреляли Волчанск Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что погиб 40-летний  мужчина.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: прокуратура, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Богодухов
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