Оккупанты атаковали Харьковскую область, погибла женщина, ранен мужчина – ОВА

"Враг продолжает бить и по гражданскому населению. Сегодня около 12 часов враг обстрелял село Першотравневое Изюмского района", – отметил глава ОВА.

По его информации, 50-летний мужчина в результате обстрела получил ранения и был госпитализирован.

"Женщина [возрастом] около 70 лет, к сожалению, погибла", – добавил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.