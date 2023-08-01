Оккупанты атаковали Харьковскую область, погибла женщина, ранен мужчина – ОВА

"Враг продолжает бить и по гражданскому населению. Сегодня около 12 часов враг обстрелял село Першотравневое Изюмского района", – отметил глава ОВА.
По его информации, 50-летний мужчина в результате обстрела получил ранения и был госпитализирован.
"Женщина [возрастом] около 70 лет, к сожалению, погибла", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.