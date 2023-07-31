Обстрелы девяти областей Украины, ракетный удар по Харькову. ОВА и военные сообщили о ситуации в регионах

Pа прошлые сутки в Украине были атакованы 130 населенных пунктов и 91 объект инфраструктуры. На фото – последствия обстрела Сум 29 июля Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Всего за прошлые сутки в Украине были атакованы 130 населенных пунктов и 91 объект инфраструктуры, говорится в сводке Military Media Center, работающего при Минобороны.

Согласно данным ОВА, РФ обстреливала Черниговскую область из минометов (семь обстрелов, 30 взрывов), жертв и разрушений нет.

Сумская область за сутки была обстреляна около 40 раз из минометов, артиллерии, гранатометов и пулеметов: пять – ночью и сегодня утром, 32 – вчера днем. Всего – около 200 взрывов, удару подверглись 22 населенных пункта. В Краснопольской общине повреждены три частных дома и СТО, ранен один человек. В Середино-Будской общине с дрона оккупанты сбросили снаряд ВОГ, повреждена водонапорная башня.

В Харьковской области враг ночью наносил удары по областному центру. В Харькове зафиксированы попадания ракетами С-300 в складские здания, по информации Харьковской областной прокуратуры, ракеты были запущены с территории Белгородской области. В результате атаки произошли пожары, был ранен и госпитализирован 61-летний охранник склада, добавил глава ОВА Олег Синегубов.

Также российская ракет С-300 прилетела в Новый Бурлук: опала в огород частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж, пострадавших нет.

В Изюмском районе в результате обстрела села Шейковка поврежден частный жилой дом. Погибла 70-летняя женщина 70 лет, еще два человека (женщина 53 лет и мужчина 76 лет) получили ранения.

Кроме того, обстрела из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов.

"В Волчанске повреждены четыре жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина. В селе Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты. Повреждены два забора, пострадавших нет", – добавил Синегубов.

Инфографика: Military Media Center / Telegram

Луганская область тоже подвергалась обстрелам из артиллерии и минометов, также оккупанты наносили авиаудары. Всего регион за сутки подвергся 120 обстрелам.

Также значительно увеличились потери оккупантов, воюющих в области, "тела погибших россиян физически не успевают вывозить из местных моргов", – говорится в сводке.

Донецкая область за сутки подверглась 22-м обстрелам РФ. Оккупанты наносили авиаудары, применяли артиллерию, РСЗО и танков

"Враг атаковал населенные пункты Краматорск, Часов Яр, Авдеевка, Новоукраинка, Торецк, Предтечино, Ямполь, Константиновка, Большая Новоселка, Красногоровка, Молочарка, Роздольное, Клещеевка, Курахово. Повреждены 45 жилых домов, две хозяйственные постройки, гараж, два гражданских автомобиля, грузовой автомобиль, ЛЭП, газопровод, админздание ОГА", – сообщили в администрации.

В результате атак в области один человек погиб, семеро – получили ранения (в том числе ребенок).

В Днепропетровской области под ударом был Никопольский район: семь обстрелов – по Никополю и Марганеской общине. Пострадавших, как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, нет.

В Запорожской области за сутки оккупанты нанесли 78 ударов по 20 населенным пунктам. Войска РФ применяли артиллерию и нанесли авиаудар по городу Орехов, с помощью БПЛА атаковали Гуляйполе и Ольговское.

"В результате вражеских обстрелов госпитализирован раненый 48-летний житель Малой Токмачки. Поступило девять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – говорится в сводке.

Херсонская область за сутки была обстреляна 68 раз, атакам подверглись 24 населенных пункта, пять человек получили ранения. Областной центр – Херсон – девять раз был обстрелян оккупантами за сутки, говорится в сводке.

По информации главы объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, у оккупантов на юге снарядный голод, но они пытаются дотянуть уровень обстрелов правобережья Херсонской области до того, который был ранее и доводят его до уровня 50–60 обстрелов в сутки. "Когда не было чем – доводили почти до 30", – отметила она в эфире национального телемарафона 31 июля.

Этой ночью, как сказала Гуменюк, "Херсону доставалось очень мощно".

В Николаевской области вчера вечером артобстрелу подверглась Куцурубская община, ранена 84-летняя женщина. Повреждены жилой дом и сельхозтехника.