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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обустроил на даче "наблюдательный пункт". СБУ задержала преподавателя училища, подозреваемого в корректировке ударов оккупантов по Запорожской области

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Сотрудники СБУ задержали подозреваемого при попытке передачи разведданных агрессору
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого при попытке передачи разведданных агрессору
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в прифронтовых районах Запорожской области преподавателя училища, подозреваемого в корректировке ударов российских оккупантов. Об этом 31 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года. По указанию агрессора его подельник скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона. Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых товариществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ", – говорится в сообщении. 

Помимо этого, фигурант на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

"Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора при попытке передачи разведданных агрессору", – отметили в спецслужбе.

В ходе обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его переписки со спецслужбой РФ, четыре сигнально-шумовых пистолета, переделанных под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Задержанный находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Захватчики регулярно обстреливают подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Запорожская область, контрразведка, ВСУ, война России против Украины, обыски
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