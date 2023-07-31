"Обустроил на даче "наблюдательный пункт". СБУ задержала преподавателя училища, подозреваемого в корректировке ударов оккупантов по Запорожской области

"Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года. По указанию агрессора его подельник скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона. Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых товариществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.

Помимо этого, фигурант на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

"Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора при попытке передачи разведданных агрессору", – отметили в спецслужбе.

В ходе обыска по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его переписки со спецслужбой РФ, четыре сигнально-шумовых пистолета, переделанных под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Задержанный находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.