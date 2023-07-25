Оккупанты за сутки нанесли 70 ударов по Запорожской области, погибла пожилая женщина

59 артиллерийских обстрелов россияне нанесли по Новояковлевке, Гуляйполю, Зализничному, Левадному, Малиновке, Верхней Терсе, Новоандреевке, Каменскому, Пятихаткам и другим селам на линии фронта.

Кроме этого, зафиксировано семь авиационных ударов по Лобковому и Орехову, два обстрела из реактивных систем залпового огня по Степовому и Новодаровке, а также два удара с беспилотников по Степногорску и Чаривному.

В результате вражеского обстрела города Гуляйполе погибла 82-летняя женщина.

Зафиксировано 21 разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к стране-агрессору РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.