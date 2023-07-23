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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погибший в Украине пропагандист "РИА Новости" был ранее боевиком "ЛНР" – российские СМИ

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Издание опубликовало фото из профиля Журавлева
Издание опубликовало фото из профиля Журавлева
Фото: theins.ru

Пропагандист российского агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев, о гибели которого в Запорожской области Украины объявило 22 июля минобороны страны-агресора РФ, ранее воевал против Украины в составе террористической группировки "ЛДНР". Об этом сообщает The Insider Russia.

Российские журналисты проанализировали соцсети погибшего пропагандиста и материалы о нем в разных СМИ и сделали вывод, что боевиком в Украине Журавлев стал в 2014 году, был частью "ЛНР", участвовал в захвате здания Донецкой областной государственной администрации и аэропорта Луганска.

По данным издания, Журавлев служил под командованием главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого.

The Insider Russia опубликовало фото Журавлева с автоматом, взятое из Instagram (в Украине его профиль недоступен).

О гибели Журавлева и ранении четырех других российских "журналистов" в Украине сообщило сегодня минобороны РФ. "Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил гибель Журавлева якобы в тот момент, когда он на гражданском автомобиле направлялся из Васильевки во Владимировку. По данным Балицкого, ранен также коллега Журавлева по "РИА Новости" Константин Михальчевский.

Оккупанты утверждают, что пропагандисты были обстреляны кассетными боеприпасами.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

После полномасштабного вторжения оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Запорожская область, боевики, российская пропаганда, война России против Украины, ЛНР, ЛДНР
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