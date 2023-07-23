Погибший в Украине пропагандист "РИА Новости" был ранее боевиком "ЛНР" – российские СМИ

Российские журналисты проанализировали соцсети погибшего пропагандиста и материалы о нем в разных СМИ и сделали вывод, что боевиком в Украине Журавлев стал в 2014 году, был частью "ЛНР", участвовал в захвате здания Донецкой областной государственной администрации и аэропорта Луганска.

По данным издания, Журавлев служил под командованием главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого.

The Insider Russia опубликовало фото Журавлева с автоматом, взятое из Instagram (в Украине его профиль недоступен).

О гибели Журавлева и ранении четырех других российских "журналистов" в Украине сообщило сегодня минобороны РФ. "Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил гибель Журавлева якобы в тот момент, когда он на гражданском автомобиле направлялся из Васильевки во Владимировку. По данным Балицкого, ранен также коллега Журавлева по "РИА Новости" Константин Михальчевский.

Оккупанты утверждают, что пропагандисты были обстреляны кассетными боеприпасами.