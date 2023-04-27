В Новой Каховке подорвали российского пропагандиста – Центр национального сопротивления

Происшествие случилось 26 апреля. Сообщается, что машину Твитинского взорвали неизвестные с помощью мины.
"Теперь пример образцовой жизни россиянина: поехать в чужую страну, к которой ты не имеешь отношения, и умереть", – прокомментировали в ЦНС.
Отмечается, что 61-летний россиянин работал в Украине пропагандистом и возглавлял приемную псевдопартии "Справедливая Россия – За правду". Также он активно сотрудничал с оккупационной администрацией, говорится в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.