В Новой Каховке подорвали российского пропагандиста – Центр национального сопротивления

Происшествие случилось 26 апреля. Сообщается, что машину Твитинского взорвали неизвестные с помощью мины.

"Теперь пример образцовой жизни россиянина: поехать в чужую страну, к которой ты не имеешь отношения, и умереть", – прокомментировали в ЦНС.

Отмечается, что 61-летний россиянин работал в Украине пропагандистом и возглавлял приемную псевдопартии "Справедливая Россия – За правду". Также он активно сотрудничал с оккупационной администрацией, говорится в сообщении.