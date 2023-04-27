"Громкий билет в больницу". Мэр Мелитополя сообщил, что в городе подорвали одного из коллаборантов

"Утро одного из коллаборантов Мелитопольского района началось с громкого билета в больницу. Взрыв, который слышали жители центральной части Мелитополя в 5.20, произошел у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины, 67", – написал Федоров.
По предварительным данным, "больничный выписан одному из руководителей оккупационной полиции", который перешел на сторону врага.
"Путь каждого коллаборанта предсказуем: вчера измена, сегодня паника, завтра расправа", – подчеркнул Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.