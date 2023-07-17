Великобритания ввела санкции против двух российских министров, пропагандиста Красовского и еще 10 чиновников

Под санкции Британии попали еще 13 россиян и "Артек" Фото: depositphotos.com

Под санкции, в частности, попал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По версии британских властей, он участвовал и поддерживал "программу правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".

В санкционный список также добавили министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая "поддерживает и продвигает политику и действия", которые дестабилизируют ситуацию в Украине или угрожают ее территориальной целостности и суверенитету.

Кроме того, введены санкции против бывшего сотрудника RT, пропагандиста Антона Красовского, который "оказывал поддержку" действиям, угрожающим территориальной целостности Украины, а также призывал к насилию против украинцев.

В список также попал международный детский центр "Артек" в аннексированном Крыму. В обосновании санкций говорится, что центр участвовал в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей.

Еще под санкции попали:

заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин;

так называемый советник главы "ДНР" по правам ребенка Элеонора Федоренко;

назначенный Россией "глава" оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев;

министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова;

начальник штаба севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко;

глава Адыгеи Мурат Кумпилов;

уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова;

так называемая уполномоченная по правам ребенка "ДНР" Дарья Морозова;

политтехнолог Тимофей Сергейцев;

губернатор Камчатки Владимир Солодов.