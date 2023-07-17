Великобритания ввела санкции против двух российских министров, пропагандиста Красовского и еще 10 чиновников

Под санкции, в частности, попал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По версии британских властей, он участвовал и поддерживал "программу правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".
В санкционный список также добавили министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая "поддерживает и продвигает политику и действия", которые дестабилизируют ситуацию в Украине или угрожают ее территориальной целостности и суверенитету.
Кроме того, введены санкции против бывшего сотрудника RT, пропагандиста Антона Красовского, который "оказывал поддержку" действиям, угрожающим территориальной целостности Украины, а также призывал к насилию против украинцев.
В список также попал международный детский центр "Артек" в аннексированном Крыму. В обосновании санкций говорится, что центр участвовал в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей.
Еще под санкции попали:
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".