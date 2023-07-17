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Великобритания ввела санкции против двух российских министров, пропагандиста Красовского и еще 10 чиновников

Под санкции Британии попали еще 13 россиян и "Артек"
Под санкции Британии попали еще 13 россиян и "Артек"
Фото: depositphotos.com

Великобритания обновила санкционный список, включив в него 13 человек, среди которых российские чиновники, причастные, по версии британских властей, к депортации украинских детей. Соответствующее обновление опубликовало британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Под санкции, в частности, попал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По версии британских властей, он участвовал и поддерживал "программу правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".

В санкционный список также добавили министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая "поддерживает и продвигает политику и действия", которые дестабилизируют ситуацию в Украине или угрожают ее территориальной целостности и суверенитету.

Кроме того, введены санкции против бывшего сотрудника RT, пропагандиста Антона Красовского, который "оказывал поддержку" действиям, угрожающим территориальной целостности Украины, а также призывал к насилию против украинцев.

В список также попал международный детский центр "Артек" в аннексированном Крыму. В обосновании санкций говорится, что центр участвовал в принудительной депортации и перевоспитании украинских детей.

Еще под санкции попали:

  • заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин;
  • так называемый советник главы "ДНР" по правам ребенка Элеонора Федоренко;
  • назначенный Россией "глава" оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев;
  • министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова;
  • начальник штаба севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко;
  • глава Адыгеи Мурат Кумпилов;
  • уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова;
  • так называемая уполномоченная по правам ребенка "ДНР" Дарья Морозова;
  • политтехнолог Тимофей Сергейцев;
  • губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, война, война России против Украины, Дарья Морозова, Владимир Коваленко
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