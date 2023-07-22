Оккупанты объявили, что в Запорожской области российские пропагандисты попали под обстрел, есть убитый и раненые

"ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов. [...] Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы. [...] Журналист информационного агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев от ранений [...] скончался", – сказано в сообщении.

Оккупанты утверждают, что пропагандистов (они называют их "журналистами") якобы обстреляли кассетными боеприпасами.

"Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram подтвердил гибель Журавлева.

Он написал, что пропагандисты на гражданском автомобиле направлялись из Васильевки во Владимировку, и назвал ликвидированного пропагандиста "военным корреспондентом".

По данным Балицкого, ранен также коллега Журавлева по "РИА Новостям", "военный корреспондент Константин Михальчевский".

Коллаборант не упоминает кассетные боеприпасы.