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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты объявили, что в Запорожской области российские пропагандисты попали под обстрел, есть убитый и раненые

Убитый пропагандист работал в "РИА Новости"
Убитый пропагандист работал в "РИА Новости"
Фото: РИА Новости / Telegram

22 июля на временно оккупированной территории Запорожской области уничтожен сотрудник пропагандистского российского агентства "РИА Новости". Это следует из поста в Telegram министерства обороны страны-агрессора РФ.

"ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов. [...] Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы. [...] Журналист информационного агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев от ранений [...] скончался", – сказано в сообщении.

Оккупанты утверждают, что пропагандистов (они называют их "журналистами") якобы обстреляли кассетными боеприпасами.

"Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram подтвердил гибель Журавлева.

Он написал, что пропагандисты на гражданском автомобиле направлялись из Васильевки во Владимировку, и назвал ликвидированного пропагандиста "военным корреспондентом".

По данным Балицкого, ранен также коллега Журавлева по "РИА Новостям", "военный корреспондент Константин Михальчевский".

Коллаборант не упоминает кассетные боеприпасы.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь и решили сделать город "столицей" временно оккупированной части Запорожской области, проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал 13 июля, что Украина получила от США кассетные снаряды.

20 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина "эффективно" применяет в войне против страны-агрессора РФ кассетные боеприпасы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Запорожская область, российская пропаганда, раненые, артиллерия, вторжение, Евгений Балицкий, погибшие, РИА Новости
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