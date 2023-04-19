В России против пропагандиста Караулова возбудили уголовное дело о незаконной сдаче в аренду 50 квартир – СМИ

"Коммерсантъ" подчеркивает, что Караулов не зарегистрирован как предприниматель Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Издание выяснило, что в материалах дела говорится о том, что Караулов является фактическим владельцем "как минимум 50 квартир" в Москве, которые он сдает в аренду.

Российские правоохранители считают, что недвижимость, которая состоит из одно- и двухкомнатных квартир по всему городу, принесла пропагандисту в период с 2019-го по 2023 год доход от аренды как минимум в 4,8 млн руб. (около 2,17 млн грн). Эта цифра может достигать 100 млн руб. (45,18 млн грн).

По данным "Коммерсанта", ориентировочная стоимость обнаруженных у Караулова квартир составляет более 1 млрд руб. (452 млн грн), а официально задекларированный им доход "от журналистской деятельности" за 2016–2022 годы – порядка 5,3 млн руб.

Издание подчеркивает, что Караулов не зарегистрирован как предприниматель, поэтому ему нельзя вменить "уклонение физического лица от уплаты налогов".

Журналисты отмечают, что в случае, если виновность пропагандиста докажут, изъять у него могут и "незаконно полученный доход", и квартиры – в качестве "орудия преступления".

В своем Telegram-канале Караулов назвал происходящее "полным бредом".