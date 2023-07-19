Оккупанты планируют очередные провокации на Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения – ГУР МО

"Вероятно, в ближайшее время оккупанты планируют организацию очередной вооруженной провокации на территории Запорожской атомной электростанции. С этой целью "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента информацию о якобы подготовке украинскими силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС", – сказано в сообщении.

Как выяснили в ГУР, спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля якобы произойдет "штурм" атомной станции, в котором будто бы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".

"Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции под чужим флагом, которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС. По имеющейся информации, сейчас готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", – подчеркнули в ГУР МО.

Украина, напомнили в ГУР МО, неоднократно заявляла, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг станции широкой демилитаризованной зоны, способны гарантировать безопасную эксплуатацию АЭС.

"Безответственные действия рашистов неоднократно приводили к нарушению норм ядерной безопасности и созданию аварийных ситуаций на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Такие действия – очевидный акт ядерного терроризма", – заявили в украинской военной разведке.