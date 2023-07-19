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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты планируют очередные провокации на Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения – ГУР МО

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Оккупанты готовят провокацию, распространяя слухи, что силы обороны Украины якобы собираются штурмовать ЗАЭС
Оккупанты готовят провокацию, распространяя слухи, что силы обороны Украины якобы собираются штурмовать ЗАЭС
Фото: Енергоатом / Facebook

Российские спецслужбы могут готовить операцию под чужим флагом на захваченной оккупантами Запорожской АЭС, чтобы обвинить в атаке Украину. Об этом 19 июля в Telegram предупредило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Вероятно, в ближайшее время оккупанты планируют организацию очередной вооруженной провокации на территории Запорожской атомной электростанции. С этой целью "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента информацию о якобы подготовке украинскими силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС", – сказано в сообщении.

Как выяснили в ГУР, спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля якобы произойдет "штурм" атомной станции, в котором будто бы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".

"Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции под чужим флагом, которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС. По имеющейся информации, сейчас готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", – подчеркнули в ГУР МО.

Украина, напомнили в ГУР МО, неоднократно заявляла, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг станции широкой демилитаризованной зоны, способны гарантировать безопасную эксплуатацию АЭС.

"Безответственные действия рашистов неоднократно приводили к нарушению норм ядерной безопасности и созданию аварийных ситуаций на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Такие действия – очевидный акт ядерного терроризма", – заявили в украинской военной разведке.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.

По данным Запорожской ОВА на 13 июля, на ЗАЭС находится около 500 россиян – военных и гражданских работников станции. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находятся оружие и взрывчатка, добавили в ОВА.

Теги: теракт, оккупация, провокации, Запорожская область, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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