Кремль планирует отправить в Африку зерно, ворованное на оккупированных территориях Запорожской области – мэр Мелитополя

Федоров отметил, что "воровать и зарабатывать на смертях – это то, что РФ умеет лучше всего" Фото: ЕРА

"Рашисты продолжают грабить оккупированные территории, да еще и неплохо зарабатывают на этом. Сначала просто воровали украинское зерно, выдавали за свое и рапортовали о невиданных урожаях в России. Затем заявили, что якобы покупают зерно в оккупации, хотя на самом деле цены на зерно устанавливают дешевле себестоимости. То есть все равно – воруют. Теперь за счет вывезенного из Украины зерна будут "помогать" Африке. То есть украли, продали ворованное, да еще попиарились как благодетели", – написал Федоров.

Городской голова также отметил, что "воровать и зарабатывать на смертях – это то, что РФ умеет лучше всего".

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка 27 июля заявил, что его страна в ближайшее время будет готова бесплатно поставить зерно нескольким африканским странам.