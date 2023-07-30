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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль планирует отправить в Африку зерно, ворованное на оккупированных территориях Запорожской области – мэр Мелитополя

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Федоров отметил, что "воровать и зарабатывать на смертях это то, что РФ умеет лучше всего"
Федоров отметил, что "воровать и зарабатывать на смертях – это то, что РФ умеет лучше всего"
Фото: ЕРА

Кремль планирует отправить в Африку зерно, сворованное на оккупированных территориях Запорожской области. Об этом 30 июля в Telegram заявил мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

"Рашисты продолжают грабить оккупированные территории, да еще и неплохо зарабатывают на этом. Сначала просто воровали украинское зерно, выдавали за свое и рапортовали о невиданных урожаях в России. Затем заявили, что якобы покупают зерно в оккупации, хотя на самом деле цены на зерно устанавливают дешевле себестоимости. То есть все равно – воруют. Теперь за счет вывезенного из Украины зерна будут "помогать" Африке. То есть украли, продали ворованное, да еще попиарились как благодетели", – написал Федоров.

Городской голова также отметил, что "воровать и зарабатывать на смертях – это то, что РФ умеет лучше всего".

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка 27 июля заявил, что его страна в ближайшее время будет готова бесплатно поставить зерно нескольким африканским странам.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. Зеленский уточнил, что уничтоженное зерно предназначалось для отправки в Китай.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Запорожская область, урожай, война России против Украины, Иван Федоров, зерно
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