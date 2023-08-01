Россияне атакуют Харьков дронами, звучат взрывы – Терехов

"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", – написал он.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов подтвердил, что "оккупанты наносят удары", и призвал жителей региона и областного центра оставаться в укрытиях.

Telegram-канал "Труха Харьков" сообщил, что часть Харькова осталась без света.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты периодически обстреливают Харьков ракетами С-300 из Белгородской области. Дроны-камикадзе россияне против города почти не применяют.