Ночная атака дронов на Украину. Силы обороны сбили 23 вражеских Shahed

Пуски беспилотников осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым).

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины ликвидировано 23 БПЛА оккупантов.

"Большинство Shahed уничтожены в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – говорится в сообщении.

Ночью Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске БПЛА оккупантами. В Киевской и Одесской областях работала ПВО.

В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там произошли пожары.

На подлете к Киеву были сбиты более 10 вражеских дронов, сообщили в КГВА. В трех районах столицы зафиксированы повреждения обломками ликвидированных беспилотников.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".