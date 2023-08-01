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Беларусь хочет договориться с Ираном о производстве дронов Shahed на своей территории – ISW

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Министры обороны Хренин и Аштиани 31 июля заключили меморандум о военном сотрудничестве
Министры обороны Хренин и Аштиани 31 июля заключили меморандум о военном сотрудничестве
Фото: vayar.mil.by

Иран и Беларусь углубляют сотрудничество на фоне их взаимной поддержки российского вторжения в Украину. Об этом в оперативном анализе 31 июля пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По его данным, министр обороны Беларуси Виктор Хренин 31 июля в Иране встретился с министром обороны Ирана Мохаммадом Резой Аштиани. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

"Аштиани в качестве министра обороны Ирана отвечает в основном за переговоры по военным закупкам и продажам, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали сделки по продаже оружия во время своей встречи. Возможно, Беларусь также стремилась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников Shahed на территории Беларуси после появления первых сообщений о том, что Иран стремится превратить завод в Гомельской области Беларуси в предприятие по производству Shahed", – говорится в отчете ISW.

8 мая Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщал, что россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотников по типу иранских в Беларуси. Туда с рабочей командировкой приезжали инженеры из Ирана.

"По информации от белорусского подполья, россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в Беларуси. Рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров, при организации ФСБ РФ и КГБ РБ, посетила Гомельский радиозавод", – писали в ЦНС, отмечая, что на базе этого завода уже проводилась доукомплектация дронов.

"Развертывание полноценного производства иранских БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы по транспортировке беспилотников из Ирана", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия, начавшая полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, применяет как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136/131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы.

Беспилотники активно использовались россиянами для атак на критическую инфраструктуру и другие гражданские объекты с сентября 2022 года.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. Их уже несколько раз расширяли.

Теги: Иран, Беларусь, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины
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