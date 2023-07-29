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Беларусь в очередной раз продолжила учения с РФ. Они идут уже 66 недель

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Белорусско-российские учения начались 29 апреля 2022 года
Белорусско-российские учения начались 29 апреля 2022 года
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Об этом сообщила 29 июля мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", ссылаясь на соответствующий график.

Как отмечает группа, военные учения продолжаются на восьми полигонах:

  • 227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 5 августа;
  • полигон "Гожский" 6-й ОМБр (Гродненский район) – до 4 августа;
  • полигон "Брестский" 38-й ОДШБр (Брестский район) – до 5 августа;
  • полигон "Осиповичский" 51-й АБр (Осиповичский район) – до 6 августа;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) – до 4 августа;
  • 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) – до 4 августа;
  • 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) – до 6 августа;
  • полигон "Лепельский" 19-й ОМБр (Лепельский район) – до 5 августа.

Белорусско-российские учения начались 29 апреля 2022 года. Они продолжаются уже 66 недель.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

А после неудачной попытки переворота ЧВК "Вагнер" в России в Беларусь отправили и наемников ЧВК. 27 июля "Беларускі Гаюн" сообщал о прибытии уже 12-й колонны вагнеровцев в страну.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, военные, военные учения, полигон, учения, войска
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