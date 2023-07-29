Беларусь в очередной раз продолжила учения с РФ. Они идут уже 66 недель

Как отмечает группа, военные учения продолжаются на восьми полигонах:

Белорусско-российские учения начались 29 апреля 2022 года. Они продолжаются уже 66 недель.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

А после неудачной попытки переворота ЧВК "Вагнер" в России в Беларусь отправили и наемников ЧВК. 27 июля "Беларускі Гаюн" сообщал о прибытии уже 12-й колонны вагнеровцев в страну.