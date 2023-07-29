"Врага ждут неприятные сюрпризы". Кибердепартамент СБУ усилит сотрудничество с ВСУ в связи с угрозами из-за передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Внедрение совместных мер обсудили во время рабочей встречи командующий Операцией Объединенных сил ВСУ Сергей Наев и начальник кибердепартамента СБУ Илья Витюк.
"Сотрудники СБУ владеют информацией о работе подконтрольных ЧВК хакерских группировок, "фабрик троллей" и пропагандистских медиа, которые враг активно использует для информационных и кибератак против нашего государства. Поэтому особое внимание во время встречи обратили на усиление устойчивости сил обороны Украины к современным киберугрозам и повышение медиаграмотности населения приграничных областей", – сказано в сообщении.
Кроме того, Наев и Витюк определили дальнейшие шаги по углублению сотрудничества в противодействии враждебным БПЛА с помощью киберсредств, а также уничтожении российских средств радиоэлектронной борьбы и разведки.
"У подразделений СБУ и ВСУ уже достаточно опыта в противодействии военным, кибер- и информационным угрозам государству. Поэтому врага ждут только неприятные сюрпризы", – подытожили в пресс-центре.
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить пдвижение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".