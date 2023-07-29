"Врага ждут неприятные сюрпризы". Кибердепартамент СБУ усилит сотрудничество с ВСУ в связи с угрозами из-за передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Витюк и Наев обсудили, в частности, борьбу с враждебными беспилотниками, а также уничтожение российских средств РЭБ и РЭР Фото: Служба безпеки України / Telegram

Внедрение совместных мер обсудили во время рабочей встречи командующий Операцией Объединенных сил ВСУ Сергей Наев и начальник кибердепартамента СБУ Илья Витюк.

"Сотрудники СБУ владеют информацией о работе подконтрольных ЧВК хакерских группировок, "фабрик троллей" и пропагандистских медиа, которые враг активно использует для информационных и кибератак против нашего государства. Поэтому особое внимание во время встречи обратили на усиление устойчивости сил обороны Украины к современным киберугрозам и повышение медиаграмотности населения приграничных областей", – сказано в сообщении.

Кроме того, Наев и Витюк определили дальнейшие шаги по углублению сотрудничества в противодействии враждебным БПЛА с помощью киберсредств, а также уничтожении российских средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

"У подразделений СБУ и ВСУ уже достаточно опыта в противодействии военным, кибер- и информационным угрозам государству. Поэтому врага ждут только неприятные сюрпризы", – подытожили в пресс-центре.



