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"Вагнер" ищет белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – Центр национального сопротивления

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Вагнеровцы в Беларуси вербуют новобранцев
Вагнеровцы в Беларуси вербуют новобранцев
Фото: EPA

Во время учений в Республике Беларусь боевики российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, ищут новобранцев. Об этом сообщает 26 июля Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

Одно из условий контракта с компанией – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы, говорится в сообщении. 

Об этом Центру национального сопротивления стало известно от подполья среди военнослужащих из Беларуси, которые проходят обучение под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер".

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а также "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Беларусь, Польша, Литва, война, боевики, ЧВК Вагнер
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