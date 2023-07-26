"Вагнер" ищет белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – Центр национального сопротивления

Одно из условий контракта с компанией – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы, говорится в сообщении.

Об этом Центру национального сопротивления стало известно от подполья среди военнослужащих из Беларуси, которые проходят обучение под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер".