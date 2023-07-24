Осечкин: Судя по всему, целью мятежа Пригожина была смена руководства минобороны и ФСБ

"Конечно, нужно его задерживать, допрашивать и применять полиграф, чтобы выяснить, какая была реальная цель. Но, судя по той аналитике и данным, которыми мы располагаем, основной целью была замена министра обороны [РФ Сергея Шойгу] и директора ФСБ [Александра Бортникова]", – сказал он.

Правозащитник предполагает, что "одна команда хотела взять под себя две самые могущественные силовые организации в России".

"[Президент РФ Владимир] Путин – это номинал. Он остался бы в данном случае марионеткой, от которой бы ничего уже не зависело. Что бы было с ним? Стал бы он почетным кем-то там или вдруг с ним что-то случилось, как случилось на даче с [советским диктатором Иосифом] Сталиным в 1953 году, – большой вопрос", – объяснил Осечкин.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил – что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью

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