Осечкин: Судя по всему, целью мятежа Пригожина была смена руководства минобороны и ФСБ

"Конечно, нужно его задерживать, допрашивать и применять полиграф, чтобы выяснить, какая была реальная цель. Но, судя по той аналитике и данным, которыми мы располагаем, основной целью была замена министра обороны [РФ Сергея Шойгу] и директора ФСБ [Александра Бортникова]", – сказал он.
Правозащитник предполагает, что "одна команда хотела взять под себя две самые могущественные силовые организации в России".
"[Президент РФ Владимир] Путин – это номинал. Он остался бы в данном случае марионеткой, от которой бы ничего уже не зависело. Что бы было с ним? Стал бы он почетным кем-то там или вдруг с ним что-то случилось, как случилось на даче с [советским диктатором Иосифом] Сталиным в 1953 году, – большой вопрос", – объяснил Осечкин.
Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил – что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью
23–24 июня Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с Шойгу. Минобороны России назвало заявления Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил с обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.
Пригожин на видео, опубликованном 19 июля, назвал "позором" то, что происходит на фронте в Украине, отметив, что ЧВК в нем "не нужно участвовать". Он призвал вагнеровцев "готовиться" и "повышать свой уровень" перед тем, как отправиться "в новый путь, в Африку". При этом Пригожин не исключил их возможного возвращения на войну в Украину.
В ЦРУ США считают, что Путин будет мстить Пригожину, который находится в Беларуси.