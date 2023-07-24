Шустер: Вся Беларусь является законной целью для Украины вместе с "Вагнером" и Лукашенко

Бацман попросила тележурналиста прокомментировать заявление экс-руководителя "Правого сектора", лидера движения "Державницька ініціатива Яроша", советника главнокомандующего ВСУ Дмитрия Яроша о том, что базы террористической группировки "Вагнер" в Беларуси являются законной целью для сил обороны Украины.
"Я вообще считаю, что Беларусь является законной целью Украины вся, вместе с "Вагнером" и [самопровозглашенным президентом РБ Александром] Лукашенко. Ну как? Оттуда взлетают самолеты, оттуда идут ракеты. О "Вагнере" я вообще не говорю, которые убивали в Бахмуте [Донецкой области] людей, и не только в Бахмуте, и пытали, и все что угодно", – заявил Шустер.
Журналист признался, что у него в голове постоянно всплывает фраза экс-премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля: "Вы не хотели войны, а получили и позор, и войну" (у Черчилля фраза звучит так: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор").
"Я боюсь, что мы можем получить реальные позор и войну. Потому что если Европа, ну и Соединенные Штаты – несомненно, без Соединенных Штатов ничего не произойдет – если они ничего не сделают такого... Вот надо что-то сделать резкое, иначе реально [в России] будут считать [Запад] бесхребетным. А уж к этой [военной] помощи, которая идет [Украине], все уже привыкли, ее даже где-то [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин не боится", – считает Шустер.
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".