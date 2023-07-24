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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Вся Беларусь является законной целью для Украины вместе с "Вагнером" и Лукашенко

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Шустер считает, что Украина имеет законное право наносить удары по территории Беларуси, которая поддержала полномасштабное российское вторжение
Шустер считает, что Украина имеет законное право наносить удары по территории Беларуси, которая поддержала полномасштабное российское вторжение
Фото: Шустер online / Facebook

Не только обустраиваемая в Беларуси база российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, но и вся территория Республики Беларусь может считаться законными военными целями для сил обороны Украины. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

Бацман попросила тележурналиста прокомментировать заявление экс-руководителя "Правого сектора", лидера движения "Державницька ініціатива Яроша", советника главнокомандующего ВСУ Дмитрия Яроша о том, что базы террористической группировки "Вагнер" в Беларуси являются законной целью для сил обороны Украины.

"Я вообще считаю, что Беларусь является законной целью Украины вся, вместе с "Вагнером" и [самопровозглашенным президентом РБ Александром] Лукашенко. Ну как? Оттуда взлетают самолеты, оттуда идут ракеты. О "Вагнере" я вообще не говорю, которые убивали в Бахмуте [Донецкой области] людей, и не только в Бахмуте, и пытали, и все что угодно", – заявил Шустер.

Журналист признался, что у него в голове постоянно всплывает фраза экс-премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля: "Вы не хотели войны, а получили и позор, и войну" (у Черчилля фраза звучит так: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор").

"Я боюсь, что мы можем получить реальные позор и войну. Потому что если Европа, ну и Соединенные Штаты – несомненно, без Соединенных Штатов ничего не произойдет – если они ничего не сделают такого... Вот надо что-то сделать резкое, иначе реально [в России] будут считать [Запад] бесхребетным. А уж к этой [военной] помощи, которая идет [Украине], все уже привыкли, ее даже где-то [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин не боится", – считает Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, Беларусь, Александр Лукашенко, война, Алеся Бацман, страна-агрессор, ЧВК Вагнер
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