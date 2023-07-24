Шустер: Вся Беларусь является законной целью для Украины вместе с "Вагнером" и Лукашенко

Бацман попросила тележурналиста прокомментировать заявление экс-руководителя "Правого сектора", лидера движения "Державницька ініціатива Яроша", советника главнокомандующего ВСУ Дмитрия Яроша о том, что базы террористической группировки "Вагнер" в Беларуси являются законной целью для сил обороны Украины.

"Я вообще считаю, что Беларусь является законной целью Украины вся, вместе с "Вагнером" и [самопровозглашенным президентом РБ Александром] Лукашенко. Ну как? Оттуда взлетают самолеты, оттуда идут ракеты. О "Вагнере" я вообще не говорю, которые убивали в Бахмуте [Донецкой области] людей, и не только в Бахмуте, и пытали, и все что угодно", – заявил Шустер.

Журналист признался, что у него в голове постоянно всплывает фраза экс-премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля: "Вы не хотели войны, а получили и позор, и войну" (у Черчилля фраза звучит так: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор").

"Я боюсь, что мы можем получить реальные позор и войну. Потому что если Европа, ну и Соединенные Штаты – несомненно, без Соединенных Штатов ничего не произойдет – если они ничего не сделают такого... Вот надо что-то сделать резкое, иначе реально [в России] будут считать [Запад] бесхребетным. А уж к этой [военной] помощи, которая идет [Украине], все уже привыкли, ее даже где-то [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин не боится", – считает Шустер.

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