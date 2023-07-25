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В Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК "Вагнер". Впервые в ней появились бронеавтомобили – "Беларускі Гаюн"

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Лагерь "Вагнера" в Беларуси расположен более чем в 200 км от украинской границы
Лагерь "Вагнера" в Беларуси расположен более чем в 200 км от украинской границы
Фото: EPA

Уже 11-я колонна признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь. В ее составе впервые наблюдаются бронеавтомобили "Щука". Об этом 25 июля сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

На момент сообщения проекта колонна с техникой ЧВК "Вагнер" двигалась по трассе Р43 (участок Кричев – Чериков).

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них:

  • один "УАЗ-Патриот", внедорожник;
  • шесть бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом);
  • 11 седельных автопоездов (фур);
  • шесть седельных тягачей (на полуприцепах – шесть экскаваторов и одна "ГАЗель");
  • два "Урал-4320" (тент);
  • два "КамАЗ" (тент, с буквами Z на капоте).

"Беларускі Гаюн" отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются отличительным транспортным средством ЧВК "Вагнер". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в Беларусь, не фиксировались.

По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться по следующим маршрутам:

  • граница РФ/РБ – трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель;
  • граница РФ/РБ – трасса Р43 (через Кричев, Чериков) – трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) – трассы М8 и Р93 (Могилев – Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель.

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а также "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, автомобили, военная техника, ЧВК Вагнер, военнослужащий, КамАЗ, автомобиль, ЧВК
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