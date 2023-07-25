В Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК "Вагнер". Впервые в ней появились бронеавтомобили – "Беларускі Гаюн"

На момент сообщения проекта колонна с техникой ЧВК "Вагнер" двигалась по трассе Р43 (участок Кричев – Чериков).

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них:

"Беларускі Гаюн" отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются отличительным транспортным средством ЧВК "Вагнер". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в Беларусь, не фиксировались.

По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться по следующим маршрутам:

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а также "вступятся за них в случае, если это потребуется".