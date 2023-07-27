В лагере вагнеровцев в Беларуси находится не менее 750 единиц техники – СМИ

Насколько позволяет качество спутникового снимка, можно сказать, что объектов, похожих на транспортные средства, всего 754. Если среди них и есть тяжелая военная техника, то ее количество минимально, пишет издание.
На территории лагеря журналисты зафиксировали как минимум 62 тентовых автомобиля, 534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургонам, микроавтобусам УАЗ (так называемым "буханкам"), микроавтобусам типа "Газель", УАЗ "Патриот", легковым автомобилям. Также идентифицировано 33 автобуса различных модификаций, 99 грузовиков различных модификаций, в том числе платформы с оборудованием на нем, вероятно, строительным, 26 грузовиков или транспортных средств, похожих на них по размеру, которые имеют военную окраску. Это могут быть "Уралы", КамАЗы или бронеавтомобили, отмечает издание.
В сравнении с подсчетом от 19 июля журналисты отмечают, что количество техники увеличилось примерно на 269 единиц.
"Радыё Свабода" опубликовало снимки в Telegram.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", отслеживающей военную активность в стране, с 15 июля всего в Беларусь прибыли 11 колонн с техникой, которая может принадлежать "вагнеровским" военным. Последняя из них прибыла вечером 25 июля.
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".