В лагере вагнеровцев в Беларуси находится не менее 750 единиц техники – СМИ

Насколько позволяет качество спутникового снимка, можно сказать, что объектов, похожих на транспортные средства, всего 754. Если среди них и есть тяжелая военная техника, то ее количество минимально, пишет издание.

На территории лагеря журналисты зафиксировали как минимум 62 тентовых автомобиля, 534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургонам, микроавтобусам УАЗ (так называемым "буханкам"), микроавтобусам типа "Газель", УАЗ "Патриот", легковым автомобилям. Также идентифицировано 33 автобуса различных модификаций, 99 грузовиков различных модификаций, в том числе платформы с оборудованием на нем, вероятно, строительным, 26 грузовиков или транспортных средств, похожих на них по размеру, которые имеют военную окраску. Это могут быть "Уралы", КамАЗы или бронеавтомобили, отмечает издание.

В сравнении с подсчетом от 19 июля журналисты отмечают, что количество техники увеличилось примерно на 269 единиц.

"Радыё Свабода" опубликовало снимки в Telegram.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", отслеживающей военную активность в стране, с 15 июля всего в Беларусь прибыли 11 колонн с техникой, которая может принадлежать "вагнеровским" военным. Последняя из них прибыла вечером 25 июля.