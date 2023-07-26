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Пригожин назначил командиром вагнеровцев в Беларуси уроженца Украины, воевавшего в Чечне и Сирии – СМИ

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Чубко с позывным Пионер был представлен Пригожиным как "старший" в белорусском лагере ЧВК "Вагнер"
Чубко с позывным Пионер был представлен Пригожиным как "старший" в белорусском лагере ЧВК "Вагнер"
Фото: myrotvorets.center

Главарем белорусской группировки российской ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией, стал родившийся в СССР на территории Украины Сергей Чубко. Об этом сообщил мониторинговый проект All Eyes on Wagner, подробности выяснило белорусское издание "Наша Нива".

19 июля создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами (Беларусь), заявил, кроме прочего, что "старшим по направлению Беларуси" назначен некий Сергей с позывным Пионер.

Проект All Eyes on Wagner, который мониторит активность ЧВК "Вагнер", установил с помощью документов о членах ЧВК, которые им передал неназванный источник, что полное имя Пионера – Сергей Владимирович Чубко. Командиру "Вагнера" в Беларуси 46 лет.

"Наша Нива" выяснила, что Чубко родился в семье военного в городе Черновцы. Известно, что Чубко-старший воевал в Афганистане. После распада СССР семья переехала в РФ и поселилась в Новороссийске. С 1994-го по 2002 год Чубко служил по контракту и в том числе воевал в Чечне. Разорвав контракт, он ушел работать в частное охранное предприятие.

"Наша Нива" пишет, что в 2003 году Чубко стал главой комитета по делам молодежи в мэрии Новороссийска, а в 2005-м занял должность заместителя главы администрации Мысхакского сельского округа (РФ).

Журналистам не удалось выяснить, воевал ли Чубко в Украине в 2014-м. Но, как выяснила "Наша Нива", в декабре 2014-го Чубко стал одним из основателей "казачьей" организации в Новороссийске. Издание напоминает, что российские казаки в качестве добровольцев массово поехали воевать на временно оккупированную территорию Украины на стороне боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В 2017 году Чубко вступил в ЧВК "Вагнер", в составе которой воевал в Сирии и Ливии, где возглавил штаб-квартиру ЧВК. В профиле Чубко на сайте "Миротворец" сообщается, что он попал под удар войск США в Сирии во время пригожинского наступления под Дейр-эз-Зор в ночь с 7-го на 8 февраля 2018 года. 2 июля 2021 года Чубко стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центральноафриканской Республике.

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Теги: Беларусь, наемники, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, российские оккупанты
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