Пригожин назначил командиром вагнеровцев в Беларуси уроженца Украины, воевавшего в Чечне и Сирии – СМИ

19 июля создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами (Беларусь), заявил, кроме прочего, что "старшим по направлению Беларуси" назначен некий Сергей с позывным Пионер.

Проект All Eyes on Wagner, который мониторит активность ЧВК "Вагнер", установил с помощью документов о членах ЧВК, которые им передал неназванный источник, что полное имя Пионера – Сергей Владимирович Чубко. Командиру "Вагнера" в Беларуси 46 лет.

"Наша Нива" выяснила, что Чубко родился в семье военного в городе Черновцы. Известно, что Чубко-старший воевал в Афганистане. После распада СССР семья переехала в РФ и поселилась в Новороссийске. С 1994-го по 2002 год Чубко служил по контракту и в том числе воевал в Чечне. Разорвав контракт, он ушел работать в частное охранное предприятие.

"Наша Нива" пишет, что в 2003 году Чубко стал главой комитета по делам молодежи в мэрии Новороссийска, а в 2005-м занял должность заместителя главы администрации Мысхакского сельского округа (РФ).

Журналистам не удалось выяснить, воевал ли Чубко в Украине в 2014-м. Но, как выяснила "Наша Нива", в декабре 2014-го Чубко стал одним из основателей "казачьей" организации в Новороссийске. Издание напоминает, что российские казаки в качестве добровольцев массово поехали воевать на временно оккупированную территорию Украины на стороне боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В 2017 году Чубко вступил в ЧВК "Вагнер", в составе которой воевал в Сирии и Ливии, где возглавил штаб-квартиру ЧВК. В профиле Чубко на сайте "Миротворец" сообщается, что он попал под удар войск США в Сирии во время пригожинского наступления под Дейр-эз-Зор в ночь с 7-го на 8 февраля 2018 года. 2 июля 2021 года Чубко стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центральноафриканской Республике.