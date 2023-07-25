"Заказывал сразу много разных девушек". В Питере Пригожин держал "гарем" и предпочитал "покупать девственность", чтобы заряжаться энергией – The Insider

Как выяснило издание, "гарем", организованный в Solo Sokos Hotel – одной из санкт-петербургских гостиниц, – был "частью образа жизни" Пригожина.

В питерском профсоюзе секс-работниц рассказали The Insider, что пристрастие Пригожина к девушкам, едва достигшим совершеннолетия, не было ни для кого секретом.

"Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, как бы получает от них заряд бодрости", – сообщили собеседники издания на условиях анонимности.

В профсоюзе добавили, что у основателя ЧВК "Вагнер" они заметили "много странностей".

"Например, под крайней плотью у него вшиты "спутники“. Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся. На самом деле женщинам это болезненно и неприятно", – цитирует The Insider слова секс-работниц.

О "спутниках" вспоминает и анонимная собеседница издания, которая утверждает, что "продала девственность" Пригожину за 40 тыс. руб (16,3 тыс. грн по современному курсу).

"Все было очень быстро, у него очень маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Когда он уходил, сказал мне: "Будь добрее", – говорит она.

Собеседница The Insider рассказала, что "свидание" с Пригожиным состоялось у нее в 2019 году, когда ей было 18 лет. Случайная знакомая спросила у девушки, не хочет ли она "продать девственность", и после положительного ответа свела с сутенершей Пригожина.

Сутенерша отправила ее на проверку девственности в клинику (на входе надо было назвать пароль: "Женский спорт"). Девушка отмечает, что "проверка" была организована в клинике "Согаз" (издание "Радио Свобода" публиковало расследование, где утверждалось, что этот медцентр связан со старшей дочерью президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Марией Воронцовой и там лечили вагнеровцев, эскортниц и друзей Путина, а также делали анализы на выявление венерических заболеваний "загадочным спортсменкам").

Спустя некоторое время девушка оказалась в Solo Sokos Hotel.