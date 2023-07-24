Осечкин: По сообщению нашего источника, в последние дни наемникам ЧВК “Вагнер” говорят, что они собираются вторгаться в Польшу

Вагнеровцам в головы вкладывают мысль о том, что их ЧВК вскоре будет атаковать Польшу, утверждает Осечкин Фото: министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"С утра я получил сообщение от человека, который начиная с июля прошлого года передавал мне информацию о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер". Этот человек сообщил, что началась новая волна вербовки россиян в ЧВК "Вагнер" и новым наемникам говорят, что у них впереди спецоперация, связанная с проникновением в Польшу и с прохождением вглубь страны", – заявил правозащитник.

Осечкин указал на обстоятельство, которое заставило его отнестись к этому сообщению серьезно.

"Можно было бы воспринять эту информацию как бред, фантазию, ИПСО, если бы не то, что через шесть часов после этого [президент страны-оккупанта РФ Владимир] Путин не заявил бы на заседании Совета безопасности, что есть к Польше вопросы. Что, оказывается, часть Польши – это щедрый подарок со стороны [советского вождя, диктатора, генералиссимуса Иосифа] Сталина и Советского Союза. Что Польша неблагодарная, не помнит, какие щедрые подарки ей делала Россия. И что если поляки забыли об этом, то Путин пообещал им напомнить", – высказался он.

Осечкин полагает, что стоит обратить внимание на схожесть того, что глава Кремля говорил на Совбезе, и того, что в последние дни говорилось наемникам ЧВК "Вагнер".

"Плюс несколько дней назад [один из ключевых командиров ЧВК "Вагнер"] Дмитрий Уткин выступал перед наемниками "Вагнера" в одном из полевых лагерей, и он сказал, что впереди у них самая большая "работа" в мире. У них не работа – у них война. И закончил это фразой Welcome to hell", – отметил российский правозащитник.

Он добавил к этому, что известно о переносе базы ЧВК "Вагнер" в Беларусь и о переброске Путиным в РБ несколько месяцев назад нескольких подразделений с ядерным оружием. Кроме того, Осечкин напомнил, что во время мятежа ряд бойцов ЧВК "Вагнер" под командованием Уткина захватывали объекты, имеющие прямое отношение к 12-му главному управлению минобороны РФ, где хранятся ядерные заряды.

"И мы понимаем конструкцию: Путин говорит о территориальных претензиях к Польше и о том, что он их собирается каким-то образом проучить или наказать за то, что они себя плохо ведут и поддерживают Украину. Уткин говорит своим наемникам "впереди у нас самая большая работа", которая будет даже больше по объему, чем то, в чем они принимали участие под Бахмутом [Донецкой области]. И сообщение от нашего источника, который говорит, что в последние дни наемникам говорят, что они собираются вторгаться в Польшу", – перечислил правозащитник.

Он при этом затрудняется сказать, является ли "вторжение в Польшу" реальным планом оккупантов или элементом психологического давления.

"Что это все вместе? Гигантская информационно-психологическая операция, чтобы посеять ужас, чтобы напугать Запад и вынудить пойти на уступки? Или действительно они уже не контролируют происходящее, понимают, что с нынешним вооружением и деньгами при нынешних санкциях режиму осталось от силы полгода-год, – и это их последний бросок? Неизвестно", – заключил Осечкин.

Правозащитник заявил, что ему "в любом случае очевидно: происходит нечто, что должно в очередной раз побудить весь мир как можно сильнее и мощнее поддерживать Украину и ВСУ.

"Потому что именно они сражаются с этой страшной махиной. И конечно, нужно не расслабляться, а быть ко всему готовыми. С учетом того, что и ЧВК "Вагнер" в Беларуси, и Лукашенко – это путинская марионетка, и ядерное оружие там. Нужно быть во всеоружии и в Польше, и в странах Балтии", – подытожил он.

Осечкин также предположил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может использовать переброску ЧВК "Вагнер" в Беларусь для того, чтобы отомстить бунтовщикам, отправив их на смерть – атаковать Польшу или страны Балтии.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Полный текст интервью

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