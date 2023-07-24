ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Осечкин рассказал, что зеки отрезали Пригожину фалангу пальца в тюрьме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Осечкин о Пригожине: У него в подкорке засело, что ему надо отомстить
Осечкин о Пригожине: У него в подкорке засело, что ему надо отомстить
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

У лидера российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина ампутирована одна из фаланг пальца. российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что это произошло во время отбывания Пригожиным наказания в колонии.

Это история про его первый срок в колонии... Там жестокие нравы, и его неподобающее поведение… Он тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии, был так называемым внутрикамерным агентом, стукачом. Был на нехорошем счету. Я никаким образом не хотел бы касаться этой части в уничижительном плане. Потому что я правозащитник, и какой бы он ни был мерзавец и негодяй, я не одобряю унижение по тюремной иерархии. Очевидно, что у него с тех пор в подкорке засело, что ему надо отомстить. Тех заключенных, которые с ним это сделали, видимо, в живых уже нет..." – сказал он.

По словам Осечкина, как рассказывали те, кто пересекался с сидевшими вместе с Пригожиным людьми, там был такой вид наказания за сотрудничество с администрацией. Впоследствии он перенес подобные практики "наказания" в "Вагнер", сказал он.

"Что-то с ним подобное сделали (согласно расследованию российского издания "Проект", Пригожин, скорее всего, лишился фаланги пальца из-за производственной травмы. – "ГОРДОН"). И он эти страхи и фобии перенес, и это стало одним из видов физических наказаний в ЧВК "Вагнер" во время войны на оккупированных территориях. У нас есть ряд свидетельств наемников... Двоих я записывал… Он рассказывал, что буквально их выстраивают, приносят в баночках эти отрезанные фаланги: "Будете у местного населения сотовые телефоны забирать и звонить домой, пользоваться без разрешения командиров сотовой связью – вот что вас ждет", – рассказал Осечкин.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росбалт", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

В 2014 году, как утверждает Пригожин, он создал ЧВК "Вагнер" для участия во вторжении РФ на территорию Луганской и Донецкой областей Украины. Свою причастность к ЧВК "Вагнер" он признал только в  сентябре 2022 года.

ЧВК "Вагнер" в 2022–2023 годах активно участвовала в боях за Бахмут Донецкой области, для чего Пригожин завербовал в наемники десятки тысяч заключенных из российских колоний.

23–24 июня 2023 года Пригожин устроил вооруженный мятеж в РФ. 24 июня он заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь". После мятежа в РФ начался процесс расформирования ЧВК "Вагнер", запущенный лично Путиным, а в Беларуси появилась база вагнеровцев, куда перебазировалась часть наемников, сохранившая верность Пригожину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, заключенные, Евгений Пригожин, колония, Владимир Осечкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов
Галина ГРИШИНА
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
В Париже попрощались с Джейн Биркин. Проститься с ней пришли первая леди Франции и актриса Денев. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
  "Без обмежень" выпустили клип на трек "Дим" для тех, кто "держится за надежду из последних сил". В нем – отсылка к хиту "Зорі запалали". Видео
Галина ГРИШИНА
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
В сети показали, как 39-летний Разумков занимается боксом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готовлюсь праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (221199)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (107993)
3
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (102206)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (66776)
5
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (57798)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (28878)
7
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27641)
8
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (25312)
 
 
 
 