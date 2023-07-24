Осечкин рассказал, что зеки отрезали Пригожину фалангу пальца в тюрьме

Это история про его первый срок в колонии... Там жестокие нравы, и его неподобающее поведение… Он тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии, был так называемым внутрикамерным агентом, стукачом. Был на нехорошем счету. Я никаким образом не хотел бы касаться этой части в уничижительном плане. Потому что я правозащитник, и какой бы он ни был мерзавец и негодяй, я не одобряю унижение по тюремной иерархии. Очевидно, что у него с тех пор в подкорке засело, что ему надо отомстить. Тех заключенных, которые с ним это сделали, видимо, в живых уже нет..." – сказал он.
По словам Осечкина, как рассказывали те, кто пересекался с сидевшими вместе с Пригожиным людьми, там был такой вид наказания за сотрудничество с администрацией. Впоследствии он перенес подобные практики "наказания" в "Вагнер", сказал он.
"Что-то с ним подобное сделали (согласно расследованию российского издания "Проект", Пригожин, скорее всего, лишился фаланги пальца из-за производственной травмы. – "ГОРДОН"). И он эти страхи и фобии перенес, и это стало одним из видов физических наказаний в ЧВК "Вагнер" во время войны на оккупированных территориях. У нас есть ряд свидетельств наемников... Двоих я записывал… Он рассказывал, что буквально их выстраивают, приносят в баночках эти отрезанные фаланги: "Будете у местного населения сотовые телефоны забирать и звонить домой, пользоваться без разрешения командиров сотовой связью – вот что вас ждет", – рассказал Осечкин.
Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полный текст интервью
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росбалт", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
В 2014 году, как утверждает Пригожин, он создал ЧВК "Вагнер" для участия во вторжении РФ на территорию Луганской и Донецкой областей Украины. Свою причастность к ЧВК "Вагнер" он признал только в сентябре 2022 года.
ЧВК "Вагнер" в 2022–2023 годах активно участвовала в боях за Бахмут Донецкой области, для чего Пригожин завербовал в наемники десятки тысяч заключенных из российских колоний.
23–24 июня 2023 года Пригожин устроил вооруженный мятеж в РФ. 24 июня он заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь". После мятежа в РФ начался процесс расформирования ЧВК "Вагнер", запущенный лично Путиным, а в Беларуси появилась база вагнеровцев, куда перебазировалась часть наемников, сохранившая верность Пригожину.