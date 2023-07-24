Осечкин рассказал, что зеки отрезали Пригожину фалангу пальца в тюрьме

Осечкин о Пригожине: У него в подкорке засело, что ему надо отомстить Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Это история про его первый срок в колонии... Там жестокие нравы, и его неподобающее поведение… Он тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии, был так называемым внутрикамерным агентом, стукачом. Был на нехорошем счету. Я никаким образом не хотел бы касаться этой части в уничижительном плане. Потому что я правозащитник, и какой бы он ни был мерзавец и негодяй, я не одобряю унижение по тюремной иерархии. Очевидно, что у него с тех пор в подкорке засело, что ему надо отомстить. Тех заключенных, которые с ним это сделали, видимо, в живых уже нет..." – сказал он.

По словам Осечкина, как рассказывали те, кто пересекался с сидевшими вместе с Пригожиным людьми, там был такой вид наказания за сотрудничество с администрацией. Впоследствии он перенес подобные практики "наказания" в "Вагнер", сказал он.

"Что-то с ним подобное сделали (согласно расследованию российского издания "Проект", Пригожин, скорее всего, лишился фаланги пальца из-за производственной травмы. – "ГОРДОН"). И он эти страхи и фобии перенес, и это стало одним из видов физических наказаний в ЧВК "Вагнер" во время войны на оккупированных территориях. У нас есть ряд свидетельств наемников... Двоих я записывал… Он рассказывал, что буквально их выстраивают, приносят в баночках эти отрезанные фаланги: "Будете у местного населения сотовые телефоны забирать и звонить домой, пользоваться без разрешения командиров сотовой связью – вот что вас ждет", – рассказал Осечкин.

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



