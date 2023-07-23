ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Осечкин: Как бы пропаганда ни рассказывала, что их броненосец на полном ходу мчится, большинство в российской армии не хочет воевать. И нечем! Им танки Т-55 с консервации привозят со 115-м калибром. А у них снаряды – 125-й

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Британская разведка сообщала, что РФ переоснащает передовые военные подразделения старыми танками
Британская разведка сообщала, что РФ переоснащает передовые военные подразделения старыми танками
Фото: wikipedia.org

Воюющая против Украины армия страны-агрессора России частично деморализована. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

Речь об этом зашла при обсуждении влияния на ситуацию в РФ ареста по обвинению в экстремизме бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и мятежа, который устроил 23–24 июня главарь частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" (признана международной преступной организацией) Евгений Пригожин.

"В какой-то мере они (власти РФ. – "ГОРДОН") опасаются, что появятся пассионарии, за которыми хотя бы какое-то количество военных может пойти. Почему они этого опасаются? Потому что внутри российской армии большая часть людей деморализована. Как бы пропаганда ни рассказывала про то, что их броненосец на полном ходу мчится, большая часть людей в российской армии не хотят воевать", – сказал Осечкин.

По его словам, российским оккупантам "нечем воевать".

"Им сейчас танки Т-55 с консервации привозят со 115-м калибром. А у них снаряды – 125-й. Элементарно у них даже логистики для снарядов нет. И поэтому они переживают, что вместо одной небольшой ЧВК "Вагнер" завтра несколько дивизий могут двинуть на Москву, чтобы прекратить эти убийства", – объяснил Осечкин.

Он считает, что "таких, как Стрелков, которые достаточно активны в паблике, сейчас одного за другим нейтрализуют, арестовывают, закрывают".

Осечкин: Человек, который имел отношение к кормежке Путина, рассказал, что Пригожин лично особое блюдо ему готовил: что-то с человеческими мозгами. Это связано с какими-то ритуалами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Британская разведка сообщала в марте, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Позже в Украине были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армии в 1954 году, говорил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, армия, война, правозащитники, танки, война России против Украины, Владимир Осечкин
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