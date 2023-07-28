Данилов: Не исключаю, что Лукашенко может шантажировать Путина, используя ЧВК "Вагнер"

Данилов отметил, что угрозы нападения вагнеровцев на Польшу, которые озвучивал называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко – продолжение российского шантажа против многих стран мира, Лукашенко "просто сообщник этого шантажа".
При этом, по мнению Данилова, решение отправить вагнеровцев из Беларуси на территорию страны – члена НАТО "было бы похоже на безумие", так как в этом случае может быть применена 5-я статья устава НАТО, и тогда "вопрос Беларуси, России и всех группировок, которые там есть, может закончиться, не начавшись".
"Путин и Лукашенко преследуют своих соседей, пытаясь бряцать оружием. Следует следить за развитием этих событий, но я не уверен, что они примут такое решение. Я думаю, что пребывание вагнеровцев на территории Беларуси беспокоит не только нас, но и Путина... Я не исключаю, что Лукашенко может шантажировать Путина, используя ЧВК "Вагнера". Следует иметь в виду, что после похода [основателя и главаря "Вагнера"] Евгения Пригожина ситуация в российской армии, и до этого не крепкая, стала совершенно разбалансированной", – подчеркнул Данилов.
Он напомнил, что террористы Пригожина во время мятежа убивали военных оккупантской армии и никто не понес за это никакой ответственности, более того, после этого сам Пригожин и другие командиры "Вагнера" встречались с Путиным.
"Поэтому вагнеровцы, которые находятся на территории Беларуси, могут представлять угрозу и Путину. Не исключаю, что этот вопрос Лукашенко и Путин обсуждали на своей встрече. Однако также это может быть определенным вызовом для Украины, потому что окончательная цель пребывания ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси пока неизвестна", – сказал Данилов.
23–24 июня Пригожин устроил мятеж в РФ. Лукашенко заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а также "вступятся за них в случае, если это потребуется".