Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью

Из Литвы в Беларусь сейчас есть 66 пассажирских автобусных маршрутов Фото: depositphotos.com

По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, в настоящее время существуют 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 22 белорусских и 11 литовских перевозчиков.

Литовское минтранспорта в обращении к спецслужбе сообщило: если такие рейсы оценят как рисковые, то там "будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения пассажирских перевозок, которые осуществлялись до сих пор".

Заместитель министра транспорта Литвы Миндаугас Тарнаускас заявил TV3, что деятельность перевозчиков "должна быть оценена в контексте национальной безопасности и возможных угроз".

В то же время президент Ассоциации пассажирских перевозок Литвы Гинтарас Накутис объяснил телеканалу, что на автобусах едут "многие белорусы, которые не имеют другого способа вернуться из Европы".