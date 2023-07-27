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Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью

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Из Литвы в Беларусь сейчас есть 66 пассажирских автобусных маршрутов
Из Литвы в Беларусь сейчас есть 66 пассажирских автобусных маршрутов
Фото: depositphotos.com

Министерство транспорта Литвы обратилось в департамент госбезопасности с просьбой оценить риски пассажирских автобусных перевозок в Беларусь. В соответствии с оценкой власти страны могут сократить рейсы или полностью их прекратить. Об этом 26 июля сообщил TV3.

По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, в настоящее время существуют 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 22 белорусских и 11 литовских перевозчиков.

Литовское минтранспорта в обращении к спецслужбе сообщило: если такие рейсы оценят как рисковые, то там "будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения пассажирских перевозок, которые осуществлялись до сих пор".

Заместитель министра транспорта Литвы Миндаугас Тарнаускас заявил TV3, что деятельность перевозчиков "должна быть оценена в контексте национальной безопасности и возможных угроз".

В то же время президент Ассоциации пассажирских перевозок Литвы Гинтарас Накутис объяснил телеканалу, что на автобусах едут "многие белорусы, которые не имеют другого способа вернуться из Европы".

Контекст:

TV3 отмечает, что Департамент государственной безопасности Литвы неоднократно публично заявлял, что белорусские спецслужбы активизировали свою деятельность на границе, а граждан Литвы, направляющихся в Беларусь, допрашивают на пограничных пунктах, принуждают к сотрудничеству с помощью шантажа и психологического давления. Литовская разведка неоднократно призывала граждан Литвы избегать поездок в Беларусь, а также в Россию.

После того как стало известно о переброске наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" в Беларусь Литва решила усилить охрану границы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Литва, автобус, спецслужбы, безопасность, пассажиры
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