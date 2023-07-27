В Беларусь зашла новая колонна ЧВК "Вагнер" с бронетехникой – "Беларускі Гаюн"

С 25 июля на территории Беларуси начала появляться бронетехника ЧВК "Вагнер", а не только обычный транспорт Фото: министерство обороны республики Беларусь / Telegram (иллюстративное)

"12-я колонна с техникой ЧВК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска "Понятовка (РФ) – Звенчатка (РБ)" и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ", – пишет "Беларускі Гаюн".

По подсчетам мониторинговой группы, в колонне минимум 50 единиц автомобильной техники: пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"), три бензовоза, автобус, 17 фур, минимум три трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль), шесть КамАЗов (тент), пикапы и легковые авто.

"Это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука", – отмечается в сообщении.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", впервые бронемашины были замечены в 11-й колонне с техникой, которая может принадлежать "вагнеровским" военным, прибывшей в РБ вечером 25 июля.

На спутниковом снимке, сделанном 25 июля службой Planet Labs, видно около 750 единиц техники в лагере ЧВК "Вагнер" в поселке Цель Осиповицкого района в Беларуси.