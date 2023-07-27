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В Беларусь зашла новая колонна ЧВК "Вагнер" с бронетехникой – "Беларускі Гаюн"

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С 25 июля на территории Беларуси начала появляться бронетехника ЧВК "Вагнер", а не только обычный транспорт
С 25 июля на территории Беларуси начала появляться бронетехника ЧВК "Вагнер", а не только обычный транспорт
Фото: министерство обороны республики Беларусь / Telegram (иллюстративное)

На территорию Республики Беларусь прибыла 12-я колонна российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией. Об этом в Telegram 27 июля сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая военную активность в стране.

"12-я колонна с техникой ЧВК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска "Понятовка (РФ) – Звенчатка (РБ)" и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ", – пишет "Беларускі Гаюн".

По подсчетам мониторинговой группы, в колонне минимум 50 единиц автомобильной техники: пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"), три бензовоза, автобус, 17 фур, минимум три трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль), шесть КамАЗов (тент), пикапы и легковые авто.

"Это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука", – отмечается в сообщении.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", впервые бронемашины были замечены в 11-й колонне с техникой, которая может принадлежать "вагнеровским" военным, прибывшей в РБ вечером 25 июля.

На спутниковом снимке, сделанном 25 июля службой Planet Labs, видно около 750 единиц техники в лагере ЧВК "Вагнер" в поселке Цель Осиповицкого района в Беларуси.

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

Теги: Беларусь, военная техника, наемники, бронетехника, ЧВК Вагнер
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