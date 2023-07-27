Пригожина заметили в Санкт-Петербурге, где проходит саммит Россия – Африка. Фото

Фотографию основателя ЧВК "Вагнер" вместе с представителем Центральноафриканской Республики (вероятно, это посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза) опубликовал в Facebook глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытый.
"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия – Африка. Мы видим знакомые лица", – написал Сытый.
"Новая газета. Европа" отмечает в Telegram, что сообщение с фотографией Пригожина – единственный пост на странице Сытого.
Питерское издание "Фонтанка" выяснило, что интерьеры на фото Пригожина с представителем ЦАР совпадают с обстановкой петербургского отеля "Трезини", который, как пишет издание, принадлежит семье основателя ЧВК "Вагнер".
"Фонтанка" обращает внимание, что это фото Пригожина опубликовали несколько СМИ, ранее входивших в медиаимперию Пригожина (которой будто бы ищут нового владельца после его мятежа), написав, что создатель ЧВК "Вагнер" в рамках форума встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера.
Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-го и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 стран Африки, только 17 из них представлены на уровне глав государств.
Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин на саммите объявил африканским делегациям, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", и пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца".
Саммит в Санкт-Петербурге организован Россией ради "очередной пропагандистской картинки, классического российского шантажа и демонстрации того, "кто теперь настоящий хозяин Африки", заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
В 2014 году, как утверждает Пригожин, он создал ЧВК "Вагнер" для участия во вторжении РФ на территорию Луганской и Донецкой областей Украины. Свою причастность к ЧВК "Вагнер" он признал только в сентябре 2022 года. ЧВК "Вагнер" в 2022–2023 годах активно участвовала в боях за Бахмут Донецкой области, для чего Пригожин завербовал в наемники десятки тысяч заключенных из российских колоний.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против принадлежащих ему ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". Федеральное бюро расследований США готово выплатить $250 тыс. "за информацию, которая приведет к аресту Пригожина".
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
23–24 июня 2023 года Пригожин устроил вооруженный мятеж в РФ. 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Несмотря на это, основатель ЧВК "Вагнер" после мятежа, как выяснили журналисты, неоднократно приезжал в Санкт-Петербург, а в Москве встречался лично с Путиным.
После мятежа в РФ начался процесс расформирования ЧВК "Вагнер", запущенный лично Путиным, а в Беларуси появилась база вагнеровцев, куда перебазировалась часть наемников, сохранившая верность Пригожину.