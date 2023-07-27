Пригожина заметили в Санкт-Петербурге, где проходит саммит Россия – Африка. Фото

Пригожин, по данным СМИ, встречался в Санкт-Петербурге с участниками форума Россия – Африка Скриншот: РИА ФАН / Telegram (архив)

Фотографию основателя ЧВК "Вагнер" вместе с представителем Центральноафриканской Республики (вероятно, это посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза) опубликовал в Facebook глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытый.

"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия – Африка. Мы видим знакомые лица", – написал Сытый.

"Новая газета. Европа" отмечает в Telegram, что сообщение с фотографией Пригожина – единственный пост на странице Сытого.

Питерское издание "Фонтанка" выяснило, что интерьеры на фото Пригожина с представителем ЦАР совпадают с обстановкой петербургского отеля "Трезини", который, как пишет издание, принадлежит семье основателя ЧВК "Вагнер".

"Фонтанка" обращает внимание, что это фото Пригожина опубликовали несколько СМИ, ранее входивших в медиаимперию Пригожина (которой будто бы ищут нового владельца после его мятежа), написав, что создатель ЧВК "Вагнер" в рамках форума встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера.

Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-го и 28 июля. В нем подтвердили участие 49 стран Африки, только 17 из них представлены на уровне глав государств.

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин на саммите объявил африканским делегациям, что Россия готова "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе", и пообещал ряду африканских стран бесплатное зерно вместо украинского "в ближайшие три-четыре месяца".

Саммит в Санкт-Петербурге организован Россией ради "очередной пропагандистской картинки, классического российского шантажа и демонстрации того, "кто теперь настоящий хозяин Африки", заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.