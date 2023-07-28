В ЕС допускают изоляцию Беларуси в случае "инцидента" с вагнеровцами

Чиновника цитирует польское Polskie Radio 24.

Глава МВД подчеркнул, что речь идет о людях, которые, "несомненно, очень опасны". Он отметил, что некоторые из них оказались в Беларуси в результате "политических договоренностей, заключенных между россиянами и белорусским режимом". По словам чиновника, польские власти внимательно следят, что происходит по ту сторону границы.

Он добавил, что Польша хорошо организована и у нее "продуманы разные сценарии".

По информации Каминского, в Беларуси сейчас от 1000 до 1200 наемников "Вагнер" и подавляющее большинство из них находятся на полигоне в Осиповичах, а некая группа из нескольких десятков – под Брестом.

Также он рассказал, что Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью, если там произойдет "серьезный инцидент", цитирует Каминского Reuters.

Безопасность страны – приоритет польского правительства, добавил министр в Twitter.