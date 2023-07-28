В ЕС допускают изоляцию Беларуси в случае "инцидента" с вагнеровцами

Чиновника цитирует польское Polskie Radio 24.
Глава МВД подчеркнул, что речь идет о людях, которые, "несомненно, очень опасны". Он отметил, что некоторые из них оказались в Беларуси в результате "политических договоренностей, заключенных между россиянами и белорусским режимом". По словам чиновника, польские власти внимательно следят, что происходит по ту сторону границы.
Он добавил, что Польша хорошо организована и у нее "продуманы разные сценарии".
По информации Каминского, в Беларуси сейчас от 1000 до 1200 наемников "Вагнер" и подавляющее большинство из них находятся на полигоне в Осиповичах, а некая группа из нескольких десятков – под Брестом.
Также он рассказал, что Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью, если там произойдет "серьезный инцидент", цитирует Каминского Reuters.
Безопасность страны – приоритет польского правительства, добавил министр в Twitter.
* Bezpiecze * stwo Polski to priorytet rz * du @pisorgpl.— Mariusz Kami * ski (@Kaminski_M_) July 27, 2023
Mówi * em dzi * o tym w Krynkach, gdzie razem z komendantami @Straz_Graniczna i @PolskaPolicja spotka * em si * z funkcjonariuszami, którzy na co dzie * pe * ni * s * u * b * na wschodniej granicy Polski * pic.twitter.com/eUyoLfQQXC
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".
27 июля мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая военную активность в Беларуси сообщала, что на территорию страны прибыла 12-я колонна российской частной военной компании "Вагнер". По подсчетам мониторинговой группы, в колонне было минимум 50 единиц автомобильной техники: пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"), три бензовоза, автобус, 17 фур, минимум три трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль), шесть КамАЗов (тент), пикапы и легковые авто.