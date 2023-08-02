Оккупанты ночью массово атаковали Киев. Силы ПВО сбили все Shahed противника, в трех районах столицы зафиксированы повреждения обломками

"Очередная массированная атака врага ударными БПЛА. Предварительно, противник применил барражирующие боеприпасы типа Shahed. Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Тем не менее силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БПЛА – были своевременно обнаружены и уничтожены", – отметил Попко.
По его словам, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.
"Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует", – подчеркнул Попко.
Ночью Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске БПЛА оккупантами. В Киевской и Одесской областях работала ПВО.
В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там произошли пожары.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".