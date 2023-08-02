Оккупанты ночью массово атаковали Киев. Силы ПВО сбили все Shahed противника, в трех районах столицы зафиксированы повреждения обломками

"Очередная массированная атака врага ударными БПЛА. Предварительно, противник применил барражирующие боеприпасы типа Shahed. Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Тем не менее силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БПЛА – были своевременно обнаружены и уничтожены", – отметил Попко.

По его словам, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

"Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует", – подчеркнул Попко.

Ночью Воздушные силы ВСУ предупредили о пуске БПЛА оккупантами. В Киевской и Одесской областях работала ПВО.

В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Там произошли пожары.