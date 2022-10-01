Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области – глава ОВА

Резниченко сообщил об обстреле Никопольского и Синельниковского районов области Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Никопольский накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз. Больше всего досталось Никополю. Туда прилетело более 30 российских снарядов", – написал он.

По словам Резниченко, пострадавших нет. В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более 1 тыс. семей остались без света. Энергетики уже чинят линии.

"В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах тоже обошлось без пострадавших. В Великомихайловской общине Синельниковского района люди целы. Масштабы разрушений выясняются", – заявил глава ОВА.