Ночью оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области – глава ОВА

"Никопольский накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз. Больше всего досталось Никополю. Туда прилетело более 30 российских снарядов", – написал он.
По словам Резниченко, пострадавших нет. В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более 1 тыс. семей остались без света. Энергетики уже чинят линии.
"В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах тоже обошлось без пострадавших. В Великомихайловской общине Синельниковского района люди целы. Масштабы разрушений выясняются", – заявил глава ОВА.
Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.