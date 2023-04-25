Обстрел аэродрома Канатово. Суд арестовал подозреваемого экс-разведчика Червинского на два месяца

Червинский арестован на два месяца без права выйти под залог.

Заседание проходило в закрытом режиме. Защита подозреваемого заявила, что его незаконно задержали. Адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.

Контекст:

Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. В СБУ отмечали, что эта операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром Канатово в Кировоградской области.

В результате ракетного удара по аэродрому Канатово летом 2022 года погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса, другая техника и здания получили значительные повреждения.

20 апреля 2023 года СБУ сообщила, что расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

21 апреля Червинскому объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). 24 апреля СМИ сообщали о его задержании.