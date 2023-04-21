СБУ сообщила о подозрении военному по делу об обстреле аэродрома Канатово в Кировоградской области

СБУ объявила о подозрении командиру части в связи с обстрелом россиянами аэродрома, в результате которого были ранены 17 военных Фото: Служба безпеки України / Telegram

По материалам дела фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Эти действия проводились, несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате россияне получили данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, после чего обстреляли аэродром.

"СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению", – прокомментировал дело глава СБУ Василий Малюк.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).