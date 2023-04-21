СБУ сообщила о подозрении военному по делу об обстреле аэродрома Канатово в Кировоградской области

По материалам дела фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.
Эти действия проводились, несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате россияне получили данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, после чего обстреляли аэродром.
"СБУ и ГУР МО сразу выразили свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению", – прокомментировал дело глава СБУ Василий Малюк.
Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
В результате ракетного удара по аэродрому летом 2022 года погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.
20 апреля 2023 года СБУ сообщила, что расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.