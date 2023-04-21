Ночная атака России дронами-камикадзе не имела последствий для энергосистемы Украины – "Укрэнерго"

Об этом сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".
"Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы", – сказано в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 21 апреля производство электроэнергии "полностью обеспечивает нужды потребителей".
"В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Оккупанты ночью запустили из Брянской области до 12 ударных дронов Shahed, из них уничтожены восемь, сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным КГВА, украинская ПВО сбила восемь дронов-камикадзе Shahed-136 под Киевом.
В Полтавской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру.
В Винницкой области в результате атаки оккупантов дронами-камикадзе было попадание в объект критической инфраструктуры, после чего начался пожар, сообщали в ОВА.