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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака России дронами-камикадзе не имела последствий для энергосистемы Украины – "Укрэнерго"

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В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности, отметили в "Укрэнерго"
В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности, отметили в "Укрэнерго"
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Атака России ударными беспилотниками Shahed в ночь на 21 апреля не привела к необходимости ограничения потребления электроэнергии в Украине.

Об этом сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".

"Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 21 апреля производство электроэнергии "полностью обеспечивает нужды потребителей".

"В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", – подчеркнули в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02HchREvLCHRjTRndjDomQ8fyYMHNmYMxo9ChW3WKdEKs7Nu1tyWBKJU7VNnLByvhPl

Контекст:

Оккупанты ночью запустили из Брянской области до 12 ударных дронов Shahed, из них уничтожены восемь, сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным КГВА, украинская ПВО сбила восемь дронов-камикадзе Shahed-136 под Киевом.

В Полтавской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру.

В Винницкой области в результате атаки оккупантов дронами-камикадзе было попадание в объект критической инфраструктуры, после чего начался пожар, сообщали в ОВА.

Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, электроэнергия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ограничения, инфраструктура, энергосистема, дрон-камикадзе
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