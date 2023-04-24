СБУ задержала экс-разведчика по делу об обстреле аэродрома Канатово в Кировоградской области – СМИ

Червинского, которому спецслужба сообщила о подозрении 21 апреля, задержали в Тернопольской области. Суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля.

Подозрение бывшему сотруднику Главного управления разведки Червинскому было объявлено по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

Контекст:

Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. В СБУ отмечали, что эта операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром Канатово в Кировоградской области.

В результате ракетного удара по аэродрому Канатово летом 2022 года погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса, другая техника и здания получили значительные повреждения.

20 апреля 2023 года СБУ сообщила, что расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.