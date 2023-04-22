Военный, которому сообщили о подозрении по делу об обстреле аэродрома Канатово, скрывается от следствия – Малюк

"Человек, который раньше очень любил давать интервью и заниматься личным пиаром, скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства", – сказал Малюк.

По словам главы СБУ, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому он "фактически дезертир". Малюк добавил, что Госбюро расследований открыло уголовное дело по ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

Он подчеркнул, что "никакие уловки" не помогут Червинскому избежать наказания.

"По моему мнению, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранениям еще 17-ти, должен понести заслуженное наказание", – добавил Малюк.

Как сообщили в СБУ, по материалам дела, фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Эти действия проводились, несмотря на возражение СБУ, и без согласия соответствующих государственных органов. В результате россияне получили данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, после чего обстреляли аэродром.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), сообщили в СБУ.