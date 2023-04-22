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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военный, которому сообщили о подозрении по делу об обстреле аэродрома Канатово, скрывается от следствия – Малюк

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Россия нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово летом 2022 года
Россия нанесла ракетный удар по аэродрому Канатово летом 2022 года
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Бывший исполняющий обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Роман Червинский, которому Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по делу об обстреле аэродрома Канатово в Кировоградской области, скрывается от следствия. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 21 апреля, рассказал глава СБУ Василий Малюк.

"Человек, который раньше очень любил давать интервью и заниматься личным пиаром, скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства", – сказал Малюк.

По словам главы СБУ, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому он "фактически дезертир". Малюк добавил, что Госбюро расследований открыло уголовное дело по ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

Он подчеркнул, что "никакие уловки" не помогут Червинскому избежать наказания. 

"По моему мнению, подлец, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранениям еще 17-ти, должен понести заслуженное наказание", – добавил Малюк.

Как сообщили в СБУ, по материалам дела, фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Эти действия проводились, несмотря на возражение СБУ, и без согласия соответствующих государственных органов. В результате россияне получили данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, после чего обстреляли аэродром.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), сообщили в СБУ.

Контекст:

В результате ракетного удара по аэродрому Канатово летом 2022 года погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника, а также здания получили значительные повреждения.

20 апреля 2023 года СБУ сообщила, что расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, военные, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины, Василий Малюк
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