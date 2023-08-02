Обвал экономики, коррупция, отмена выборов. Политтехнологи РФ подготовили темы для пропаганды в Украине, Европе и США – ГУР

Для распространения среди целевых аудиторий Германии, Франции, Израиля и США предлагаются темы: "Африканцы: Франция, убирайся, Добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис уже пришел в каждый дом", "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа", заявили в ГУР.

В украинском информационном пространстве, по данным разведки, планируются публикации на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?" и так далее.

"Российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". При этом россияне пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира", – говорится в сообщении.

Цель всех материалов – убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие более важные проблемы, отмечают в разведке.