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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обвал экономики, коррупция, отмена выборов. Политтехнологи РФ подготовили темы для пропаганды в Украине, Европе и США – ГУР

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В Кремле выдали пропагандистам новые темы для публикаций, сообщает ГУР
В Кремле выдали пропагандистам новые темы для публикаций, сообщает ГУР
Фото: depositphotos.com

В стране-агрессоре России приготовили пакет провокативных материалов, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических раздоров. Об этом сообщает 2 августа в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Для распространения среди целевых аудиторий Германии, Франции, Израиля и США предлагаются темы: "Африканцы: Франция, убирайся, Добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис уже пришел в каждый дом", "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа", заявили в ГУР.

В украинском информационном пространстве, по данным разведки, планируются публикации на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?" и так далее.

"Российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". При этом россияне пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира", – говорится в сообщении.

Цель всех материалов – убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие более важные проблемы, отмечают в разведке.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, российская пропаганда, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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