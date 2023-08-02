Яценюк о возможном нападении РФ на Польшу: Это спланированная операция ГРУ ГШ России вместе с ФСБшниками и их сообщником Пригожиным

"После того как самопровозглашенный диктатор фактически лег полностью под Россию, это, наверное, такой какой-то федеральный белорусский округ РФ. Поэтому это в принципе происходит почти на территории Российской Федерации, которая носит название Беларусь. А что происходит? Это тоже никакие не "вагнеровцы", [...] это спланированная операция ГРУ ГШ, главного разведывательного управления генерального штаба Российской Федерации вместе с ФСБшниками и вместе с их сообщником [главарем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным", – сказал он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что "военный преступник, который убивал российских солдат, которые присягали российскому государству и которых военный преступник [президент РФ Владимир] Путин должен защищать, появился в Петербурге на саммите африканских стран и России".

"Это еще одно свидетельство того, что это никакой не "Вагнер", не частная компания. Это террористическая организация, являющаяся частью российских спецслужб и российских вооруженных сил. И они сейчас раскачивают ситуацию у границ Европейского союза и Украины, чтобы дестабилизировать как политическую ситуацию в этих странах, так и просто пугать", – считает Яценюк.

По его словам, это не приведет ни к чему другому, кроме как к увеличению военного контингента, о котором уже объявили в Польше.

"Угрожает ли это странам – членам НАТО, угрожает ли это с точки зрения военной Польше? Нет, не угрожает. Но это направленная провокация, конкретная, четкая направленная провокация для дестабилизации ситуации. Россияне не могут пойти на Польшу, потому что Польша является страной – членом НАТО", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что россияне только могут устраивать провокации.

"Россияне могут только умышленно создавать напряжение на границе, чтобы, возможно, воспользовавшись провокацией, двигать какую-то свою повестку дня. Свою повестку дня о том, что, видите ли, уже и НАТО нападает на Беларусь или на Польшу. То есть это классический нацистский подход. Я напомню, как нацисты напали на польское радио (это же известная история) накануне фактически Второй мировой войны. То же самое делают и россияне", – сказал Яценюк.

Он считает, что на безопасность стран – членов НАТО происходящее не влияет.

"Угрожает ли Украине пребывание вагнеровцев? Конечно, угрожает, потому что это не пребывание вагнеровцев, а пребывание фактически достаточно профессиональных вооруженных сил РФ под названием "Террористическая организация "Вагнер". Да, количество сегодня незначительное, но еще раз напомню, что на прошлой неделе было зафиксировано перемещение около трех сотен автомашин и техники, которые сопровождались военнослужащими. Это не военнослужащие. А преступники террористической организации "Вагнер", – заявил Яценюк.

По его мнению, "идет какое-то накопление, идет какая-то игра, которой руководит объективно Путин".

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