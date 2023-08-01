Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что вагнеровцы "просятся" в Польшу

Выступая на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, Лукашенко заявил, что Беларуси "тысячу лет не нужен" Сувалкский коридор (так называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей. – "ГОРДОН") и никакой отряд вагнеровцев к нему не перемещается.

"Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в [польский город] Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (так в РФ называют Бахмут. – "ГОРДОН") воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", – сказал он.

Лукашенко заявил, что польские власти якобы должны поблагодарить власти Беларуси за приглашение вагнеровцев.

"Всего сегодня у них под контролем больше 30 тыс. человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут "спасибо", – сказал он.

23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.