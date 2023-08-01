Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что вагнеровцы "просятся" в Польшу

Выступая на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, Лукашенко заявил, что Беларуси "тысячу лет не нужен" Сувалкский коридор (так называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей. – "ГОРДОН") и никакой отряд вагнеровцев к нему не перемещается.
"Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в [польский город] Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (так в РФ называют Бахмут. – "ГОРДОН") воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", – сказал он.
Лукашенко заявил, что польские власти якобы должны поблагодарить власти Беларуси за приглашение вагнеровцев.
"Всего сегодня у них под контролем больше 30 тыс. человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут "спасибо", – сказал он.
23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников ЧВК.
В середине июля, как сообщило Bild, глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире одного из российских пропагандистских шоу заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, а потому что "в случае чего" России будет нужен Сувалкский коридор. Его нередко упоминают российские пропагандисты, поскольку гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию, пишет издание.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля, что более 100 вагнеровцев в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора.