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Более 100 вагнеровцев в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора – Моравецкий

Наемники могут помочь нелегальным мигрантам пересечь границу или сами зайдут в Польшу, предположил премьер
Наемники могут помочь нелегальным мигрантам пересечь границу или сами зайдут в Польшу, предположил премьер
Фото: ЕРА

Группа наемников из признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" двинулась к Сувалкскому перешейку. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля на пресс-конференции в приграничном городе Гливице, Telewizja Republika опубликовала ее в YouTube.

Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей.

"Мы располагаем информацией о том, что более ста наемников группы "Вагнер" двинулись в сторону Сувалского коридора и находятся около Гродно в Беларуси. Для чего это сделано? Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", – сказал он.

Глава правительства предположил, что вагнеровцы могут маскироваться  под белорусских пограничников и попытаются помочь нелегальным иммигрантам, находящимся на границе, перейти на польскую сторону. Более высока вероятность того, что они сами будут выдавать себя за нелегальных мигрантов и намерены зайти в Польшу, сказал Моравецкий.

Он также отметил, что в последние два года Польша сталкивается с постоянными атаками на границе с Беларусью. Только в 2023 году, по его словам, было зафиксировано 16 тыс. попыток нелегального пересечения границы.

23 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что Польша создает саперный батальон для защиты восточного фланга. Он посетил место расположения нового подразделения в Августове, находящемся у Сувалкского коридора. В минобороны уточнили, что основной задачей батальона будет именно его охрана.

Контекст:

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников.

В середине июля, как сообщило Bild, глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире одного из российских пропагандистских шоу заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, а потому что "в случае чего" России будет нужен Сувалкский коридор.

23 июля Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности, в Польшу. "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Bild напомнил, что российские пропагандисты нередко упоминают Сувалкский коридор, поскольку гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.

Теги: Беларусь, Польша, ЧВК Вагнер, Матеуш Моравецкий
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