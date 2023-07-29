Более 100 вагнеровцев в Беларуси двинулись в сторону Сувалкского коридора – Моравецкий

Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей.

"Мы располагаем информацией о том, что более ста наемников группы "Вагнер" двинулись в сторону Сувалского коридора и находятся около Гродно в Беларуси. Для чего это сделано? Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", – сказал он.

Глава правительства предположил, что вагнеровцы могут маскироваться под белорусских пограничников и попытаются помочь нелегальным иммигрантам, находящимся на границе, перейти на польскую сторону. Более высока вероятность того, что они сами будут выдавать себя за нелегальных мигрантов и намерены зайти в Польшу, сказал Моравецкий.

Он также отметил, что в последние два года Польша сталкивается с постоянными атаками на границе с Беларусью. Только в 2023 году, по его словам, было зафиксировано 16 тыс. попыток нелегального пересечения границы.

23 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что Польша создает саперный батальон для защиты восточного фланга. Он посетил место расположения нового подразделения в Августове, находящемся у Сувалкского коридора. В минобороны уточнили, что основной задачей батальона будет именно его охрана.