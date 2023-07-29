Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций ЧВК "Вагнер"

По его словам, такая перспектива – реальна и возможность закрытия границ при определенных обстоятельствах существует. Литва ни раз предупреждала западных союзников о том, что наемники "Вагнера" могут маскироваться под просителей убежища, пытающихся пересечь границы Беларуси со странами Евросоюза, или устраивать провокации с участием беженцев, сказал министр.
"Это могут быть группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают для того, чтобы вызвать какие-то беспорядки", – сказал Абрамавичус.
Накануне министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на брифинге в городе Кринки, который находится возле белорусской границы, заявил, что Польша не допустит появления по соседству "зеленых человечков".
Глава МВД подчеркнул, что речь идет о людях, которые, "несомненно, очень опасны". Он отметил, что некоторые из них оказались в Беларуси в результате "политических договоренностей, заключенных между россиянами и белорусским режимом". Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью, если там произойдет "серьезный инцидент", цитирует Каминского Reuters.
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.
По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".
27 июля мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", отслеживающая военную активность в Беларуси сообщала, что на территорию страны прибыла 12-я колонна российской частной военной компании "Вагнер". По подсчетам мониторинговой группы, в колонне было минимум 50 единиц автомобильной техники: пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"), три бензовоза, автобус, 17 фур, минимум три трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль), шесть КамАЗов (тент), пикапы и легковые авто.