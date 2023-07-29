Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций ЧВК "Вагнер"

По его словам, такая перспектива – реальна и возможность закрытия границ при определенных обстоятельствах существует. Литва ни раз предупреждала западных союзников о том, что наемники "Вагнера" могут маскироваться под просителей убежища, пытающихся пересечь границы Беларуси со странами Евросоюза, или устраивать провокации с участием беженцев, сказал министр.

"Это могут быть группы беженцев, нелегальных мигрантов, которых перебрасывают для того, чтобы вызвать какие-то беспорядки", – сказал Абрамавичус.

Накануне министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на брифинге в городе Кринки, который находится возле белорусской границы, заявил, что Польша не допустит появления по соседству "зеленых человечков".

Глава МВД подчеркнул, что речь идет о людях, которые, "несомненно, очень опасны". Он отметил, что некоторые из них оказались в Беларуси в результате "политических договоренностей, заключенных между россиянами и белорусским режимом". Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью, если там произойдет "серьезный инцидент", цитирует Каминского Reuters.