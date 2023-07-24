Польша начала укреплять Сувалкский коридор на восточной границе – создает там саперный батальон

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга. В августе будет сформирован саперный батальон. Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя. Скоро я сообщу о новых инвестициях [в безопасность]", – говорится в сообщении.

Dbamy o bezpiecze * stwo wschodniej flanki! W Augustowie wkrótce powstanie batalion saperów. To kolejna budowana przez nas od podstaw jednostka wojskowa i zapewniam, * e nie ostatnia. Wkrótce b * d * informowa * o nowych inwestycjach. Koalicja PO-PSL likwidowa * a jednostki wojskowe. Rz * d… pic.twitter.com/F8GtXLHuiI — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) July 23, 2023

Сайт министерства обороны Польши опубликовал репортаж с посещения Блащаком воинской части в Августове, находящемся у Сувалкского коридора (Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей).

В минобороны уточнили, что основной задачей батальона будет именно охрана перешейка.

Инфографика: warsawinstitute.org

"Помимо польских солдат, сегодня мы видим здесь солдат союзников, в том числе американских, британских, румынских и хорватских, которые бок о бок проводят учения на северо-востоке нашей страны – в месте, которое является стратегически важным с точки зрения обеспечения безопасности Польши и всего восточного фланга Североатлантического альянса", – сказал Блащак, выступая перед военными.

Radio Białystok отметило, что новый батальон войдет в состав 15-й механизированной бригады. Ожидается, что первые военнослужащие-саперы будут передислоцированы в Августов к концу года.