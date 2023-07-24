Польша начала укреплять Сувалкский коридор на восточной границе – создает там саперный батальон

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга. В августе будет сформирован саперный батальон. Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя. Скоро я сообщу о новых инвестициях [в безопасность]", – говорится в сообщении.
Dbamy o bezpiecze * stwo wschodniej flanki! W Augustowie wkrótce powstanie batalion saperów. To kolejna budowana przez nas od podstaw jednostka wojskowa i zapewniam, * e nie ostatnia. Wkrótce b * d * informowa * o nowych inwestycjach. Koalicja PO-PSL likwidowa * a jednostki wojskowe. Rz * d… pic.twitter.com/F8GtXLHuiI— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) July 23, 2023
Сайт министерства обороны Польши опубликовал репортаж с посещения Блащаком воинской части в Августове, находящемся у Сувалкского коридора (Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей).
В минобороны уточнили, что основной задачей батальона будет именно охрана перешейка.
"Помимо польских солдат, сегодня мы видим здесь солдат союзников, в том числе американских, британских, румынских и хорватских, которые бок о бок проводят учения на северо-востоке нашей страны – в месте, которое является стратегически важным с точки зрения обеспечения безопасности Польши и всего восточного фланга Североатлантического альянса", – сказал Блащак, выступая перед военными.
Radio Białystok отметило, что новый батальон войдет в состав 15-й механизированной бригады. Ожидается, что первые военнослужащие-саперы будут передислоцированы в Августов к концу года.
Польша решила создать новый саперный батальон для защиты Сувалкского коридора на фоне перемещения наемников российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, в Беларусь. По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников.
В середине июля, как сообщило Bild, глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире одного из российских пропагандистских шоу заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только и не столько" для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы, а потому что "в случае чего" России будет нужен Сувалкский коридор.
23 июля Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности, в Польшу. "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
Bild напомнил, что российские пропагандисты нередко упоминают Сувалкский коридор, поскольку гипотетический захват этой территории соединил бы Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию.