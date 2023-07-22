МИД Польши выразил протест послу РФ в связи с высказываниями Путина

"Посол Российской Федерации был срочно вызван в МИД в связи с провокационными заявлениями Владимира Путина", – сказал Яблонский.

Дипломат добавил, что причиной также являются угрозы в адрес Польши и другие агрессивные действия РФ против Польши и ее союзников.

"Сегодня я представил нашу твердую позицию, указав, что такого рода псевдоисторические аргументы, попытки обелить военного преступника, такого как [советский диктатор Иосиф] Сталин, другим преступником, каким сегодня является Путин, являются действием, которое Польша расценивает только как провокацию, как попытку спровоцировать эскалацию", – заявил замглавы МИД.

Он сказал, что Польша полностью осуждает "такого рода попытки пересмотреть историю" и использовать ее для пропагандистской деятельности и гибридной войны.

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины".