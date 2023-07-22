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МИД Польши выразил протест послу РФ в связи с высказываниями Путина

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В МИД Польши назвали слова Путина провокацией
В МИД Польши назвали слова Путина провокацией
Фото: EPA

Посол страны-агрессора РФ в Варшаве Сергей Андреев 22 июля был вызван в министерство иностранных дел Польши в связи с высказываниями президента страны-оккупанта России Владимира Путина. Об этом сообщил замглавы польского МИД Павел Яблонский, информирует Polskie Radio 24.

"Посол Российской Федерации был срочно вызван в МИД в связи с провокационными заявлениями Владимира Путина", – сказал Яблонский.

Дипломат добавил, что причиной также являются угрозы в адрес Польши и другие агрессивные действия РФ против Польши и ее союзников.

"Сегодня я представил нашу твердую позицию, указав, что такого рода псевдоисторические аргументы, попытки обелить военного преступника, такого как [советский диктатор Иосиф] Сталин, другим преступником, каким сегодня является Путин, являются действием, которое Польша расценивает только как провокацию, как попытку спровоцировать эскалацию", – заявил замглавы МИД.

Он сказал, что Польша полностью осуждает "такого рода попытки пересмотреть историю" и использовать ее для пропагандистской деятельности и гибридной войны. 

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. "Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним", – сказал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что "жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины".

Контекст:

Путин и российская власть регулярно обвиняют Польшу в попытках захватить Украину. В частности, в ноябре 2022 года он заявлял, что "идея поглощения Украины" Польшей "никуда не делась". 

Официальная Польша называла слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу для западной части Украины.

Позже в том же месяце аналогичное заявление делал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он говорил, что Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл смехотворной попытку Нарышкина внести раскол между Польшей и Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Иосиф Сталин, Польша, МИД Польши
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