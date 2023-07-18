Депутаты Европарламента призвали МУС выдать Лукашенко ордер как у Путина

По мнению членов ЕП, Беларусь, как и страна-агрессор РФ, несет ответственность за незаконный вывоз детей. Парламентарии призвали обеспечить уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

"Поскольку Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МУС рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко. Совет также должен расширить список белорусских и российских лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции, включая тех, кто причастен к насильственной депортации украинских детей", – говорится в докладе.

Кроме того, в принятом документе законодатели отметили растущее политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве, превращающее ее де-факто в государство-сателлит, в котором находится тактическое ядерное оружие под командованием РФ. В докладе также содержится призыв освободить около 1,5 тыс. политических заключенных и отмечается, что более 30 тыс. белорусов покинули страну из-за репрессий.

О том, что Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко, находящаяся за пределами Беларуси лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила 26 мая в ходе Киевского форума по безопасности, организованного фондом экс-премьера Украины Арсения Яценюка Open Ukraine.

Группа белорусских оппозиционеров – Национальное антикризисное управление – в мае заявила, что нынешнее белорусское руководство участвовало в незаконной депортации более 2 тыс. детей с оккупированных Россией территорий Украины. По данным организации, 2150 украинских детей, включая сирот, в возрасте от шести до 15 лет, были вывезены из Украины в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.