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Депутаты Европарламента призвали МУС выдать Лукашенко ордер как у Путина

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Евродепутаты считают Лукашенко причастным к похищению детей из Украины
Евродепутаты считают Лукашенко причастным к похищению детей из Украины
Фото: ЕРА

Депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко за причастность к похищению и депортации украинских детей. Об этом говорится в докладе Комитета по международным делам, принятом ЕП 18 июля.

По мнению членов ЕП, Беларусь, как и страна-агрессор РФ, несет ответственность за незаконный вывоз детей. Парламентарии призвали обеспечить уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

"Поскольку Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, евродепутаты призывают МУС рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко. Совет также должен расширить список белорусских и российских лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции, включая тех, кто причастен к насильственной депортации украинских детей", – говорится в докладе.

Кроме того, в принятом документе законодатели отметили растущее политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве, превращающее ее де-факто в государство-сателлит, в котором находится тактическое ядерное оружие под командованием РФ. В докладе также содержится призыв освободить около 1,5 тыс. политических заключенных и отмечается, что более 30 тыс. белорусов покинули страну из-за репрессий.

О том, что Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко, находящаяся за пределами Беларуси лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила 26 мая в ходе Киевского форума по безопасности, организованного фондом экс-премьера Украины Арсения Яценюка Open Ukraine.

Группа белорусских оппозиционеров – Национальное антикризисное управление – в мае заявила, что нынешнее белорусское руководство участвовало в незаконной депортации более 2 тыс. детей с оккупированных Россией территорий Украины. По данным организации, 2150 украинских детей, включая сирот, в возрасте от шести до 15 лет, были вывезены из Украины в так называемые лагеря отдыха и санатории на белорусской территории.

Контекст:

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, государству неизвестна судьба 180 тыс. украинских детей, которые были на оккупированной РФ территории. 

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, что украинских детей вывозят как на территорию России, так и на территорию Беларуси. Об этом сообщал сайт Офиса генпрокурора.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Европарламент, арест, похищение, дети, война России против Украины, Международный уголовный суд
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